Continuer votre combat, entamons le nôtre ! par Daniel Santenac

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

Je suis vos analyses depuis des années avec intérêt. Je suis même un adepte des solutions que vous proposez pour un monde nouveau. Je viens de finir votre dernier bouquin et je suis d’accord en tout point sur votre analyse de la situation. Depuis peu, j’ai réalisé que notre seul espoir réside dans une mobilisation citoyenne pour faire changer les choses. Je m’étonne même qu’un embryon de soulèvement populaire exemplaire comme « Nuit Debout », n’ait pas porté sur le véritable sujet de l’extinction de l’humanité. Pour dire la vérité je ne me souviens même plus qu’elle était la raison de son existence. Mais je suis convaincu que la bonne voie est celle-ci. Il faut faire jaillir une mobilisation intellectuelle, qui occupe une place physique (comme Nuit Debout), pour penser le monde de demain et ses enjeux. Il faut faire bouger les lignes ! Votre effort intellectuel n’est pas vain, bien au contraire ! C’est grâce à votre reflexion, vos débats, vos livres, que j’ai pris conscience que ce grand mouvement citoyen aura lieu et portera ses fruits immédiatement. Pourquoi ? Car l’on peut changer les choses progressivement et radicalement en même temps. Le déclic, c’est la prise de conscience. Quand la masse critique est atteinte, tout devient simple et les mesures à prendre faciles. Exemple: pour limiter la pollution des transports, légiférer pour favoriser les semaines au bureau réduites. Combien de millions de personnes peuvent travailler chez elles au moins 1 jour par semaine ! Mais je suis d’accord avec votre analyse : nous devons révolutionner notre mode de pensée dominant-dominé. Il nous faut grandir, voir le danger pour prendre conscience de la nécessité d’une transformation vers l’économie 2.0. Monsieur Jorion, le chemin que vous avez parcouru est considérable. Vous ne pouvez vous arrêter tant que vous en avez les forces. Je vous exhorte si vous le pouvez à continuer. Exposer, défendre vos idées d’une transformation possible, alerter sans relâche, susciter des vocations, stimuler les énergies. La masse critique n’est pas loin. Les catastrophes naturelles se multiplient. Les flux migratoires s’intensifient. L’eau manque. Tout s’accélère sous nos yeux pétrifiés. Nous devons appeler à la mobilisation des esprits qui veulent penser à l’avenir. Amorcer les discussions, pour accélérer l’avènement de la « Prise de Conscience Collective ». Un satellite européen Sentinel, vient de publier la carte mondiale de la pollution au NO2. Elle a fait la première page de la Repubblica hier, car la plaine du Pô est la plus polluée du continent. Les Italiens sont les plus touchés par la pollution au diesel !

Qui veut aller vivre à Milan après cela ? Qui veut une maladie respiratoire ? Une bonne bronchite chronique ? Voila un autre travail (scientifique cette fois) qui va participer au grand Déclic à sa manière. Je crois que le monde peut changer, simplement car nous y sommes malheureux au travail (ou sans). Pas de reconnaissance (ou si peu). Frustration, lassitude, inutilité, inefficacité sont les mots de notre quotidien. Tout cela pour nous mener à notre propre autodestruction ? Non, il faut mobiliser les forces vives pour retourner cette situation oppressante ! Continuez votre combat, entamons le nôtre !

