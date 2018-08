The Wall Street Journal, Former High-Speed Trading Executives Allege ‘Tyrannical Coup’ at Quantlab, le 1er août 2018

M. Bosarge, qui travailla un temps comme mathématicien chez iBM, tenta une première fois de pénétrer le domaine naissant de l’investissement quantitatif avec la création en 1986 des compagnies The Frontier. La plainte déposée par Quantlab contre l’avocat censé défendre MM. Eames et Omeltchenko affirme que durant les années 1980 et 1990 M. Bosarge « a développé des modèles mathématiques capables de prédire le comportement des marchés financiers. »

Je me suis demandé au fil des ans combien d’argent Frontier Cos, et mon patron Ed Bosarge en particulier, avait pu faire avec mon modèle « proies / prédateurs » de trading. On le saura peut-être un jour (à la faveur d’un procès ou l’autre). J’ai travaillé pour Frontier en 1991 et 1992. Selon l’article du Wall Street Journal, la firme a fait un bénéfice de plus d’un milliard de dollars au cours des vingt dernières années.