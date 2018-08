Vous avez dû remarquer qu’il y a ici, en-dessous des billets, un truc qui s’appelle « Shares », c’est-à-dire « partages » et qui fait la somme des fois où vous avez voulu signaler sur facebook, Twitter, etc. ce que vous voyez là. Depuis onze ans, je publie ici de la musique dite « de variétés » américaine dans les styles Country, Bluegrass, Folk rock, Protest song essentiellement, et le score de « Shares » décolle rarement du zéro absolu : cela vous laisse de marbre.

Il ne m’a pas échappé du coup que quand j’ai manifesté il y a quelques semaines mon admiration pour l’inventivité musicale d’un chanteur français qui me semble aujourd’hui injustement sous-estimé, Gilbert Bécaud, le nombre de « Shares » est rapidement monté à 53.

Je vais donc cesser – provisoirement du moins – d’aller à contre-courant, pour vous présenter d’autres choses qui suscitent mon admiration (musicale) – quitte à vous surprendre !