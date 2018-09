Trump : l’opinion se rebiffe

Le 30 août, lors d’un meeting à Evansville dans l’Indiana, le président Trump a déclaré :

Notre ministère de la Justice et notre FBI doivent commencer à faire leur travail et à le faire correctement et dès maintenant. Parce que les gens sont en colère. Ce qui se passe est une honte. Et à un certain moment, si ça ne s’arrange pas, je m’impliquerai. J’irai m’en mêler s’il le faut.