Un jour un fils interrogea son père : « Quel monde nous avez-vous transmis, vous : les gens de ta génération ? »

Le père lui répondit ce qui suit :

Mon fils, j’eusse espéré que parvenu à ton âge tu sois moins candide, mais soit. Crois-tu vraiment que les gens d’une génération s’assoient autour d’une table et décident de transmettre à leurs enfants un monde pire ou un monde meilleur ? N’as-tu jamais entendu dire qu’il y a au sein de chaque génération des bons et des méchants ? Et ignores-tu que si les bons souhaitent transmettre à leurs enfants, un monde meilleur, les méchants trouvent ce monde parfaitement à leur goût parce qu’ils savent comment le piller à leur avantage et sont convaincus d’avoir cultivé chez leurs enfants ce même « talent » (c’est là le mot qu’ils emploient).

Un barde de ma génération chantait : « Everybody knows the good guys lost ! » : chacun sait que les bons ont perdu. Mais sera-ce toujours vrai ? Je ne connais pas encore la réponse, et tant que je la recherche avec obstination, je ne t’aurai encore rien transmis. »