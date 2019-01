Le Blog de Paul Jorion devient un courant du mouvement Place publique

En présence de Raphaël Glucksmann, Thomas Porcher, Claire Nouvian, et Vincent Burnand-Galpin. Paul Jorion a signé lundi 7 janvier à Paris, l’accord d’adhésion du « Blog de Paul Jorion » en tant que courant du mouvement « Place publique ».



A cette occasion, Paul Jorion a déclaré : « La reconstruction d’une gauche digne de ce nom est une cause de salubrité publique. Elle est heureusement en train de faire l’histoire. »

Raphael Glucksmann, Claire Nouvian et Thomas Porcher, se sont réjouis de ce ralliement, emblématique à leurs yeux de l’engouement dont bénéficie aujourd’hui l’initiative « Place Publique ».

Auteur prolifique de 22 ouvrages à ce jour, dont le dernier en date est intitulé « Défense et illustration du genre humain » (Fayard). Paul Jorion est actuellement Professeur associé à l’Université catholique de Lille et chroniqueur au quotidien Le Monde ainsi qu’au magazine La nouvelle quinzaine littéraire. Il a auparavant enseigné à l’Université de Cambridge, été fonctionnaire des Nations-Unies, chercheur en Intelligence Artificielle auprès de British Telecom, avant de travailler 18 ans dans la finance, dont 12 aux États-Unis.

Après avoir suivi des études de sociologie et d’anthropologue, et acquis une formation de psychanalyste, Paul Jorion a obtenu son doctorat pour une thèse consacrée à une « Anthropologie économique de l’Ile de Houat ».

« Le Blog de Paul Jorion »

Depuis le début de la crise financière – qu’il avait annoncée dès 2005 – Paul Jorion a quotidiennement animé son blog, suscitant une fréquentation très remarquée, afin de proposer les clés permettant de comprendre la crise du capitalisme et d’y trouver remède pour l’avenir. Le « Blog de Paul Jorion » a depuis élargi son propos, tentant de décrire le Nouveau Monde qui pourrait succéder à la chute du capitalisme, qu’il prédit, et à sonner l’alarme des échéances climatiques et de leurs conséquences dévastatrices, si rien n’y est opposé.

