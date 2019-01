Covoiturage à Bordeaux, le mercredi 23 janvier

À propos de ma conférence à Bordeaux mercredi, les organisateurs me proposent la formule suivante pour me rendre du lieu de mon hébergement, l’hôtel Ibis Styles Bordeaux Meriadeck, Rue Joseph Abria, au lieu de ma conférence :

Pour le trajet entre votre hôtel et Sciences Po Bordeaux, voici l’itinéraire en transports en commun : – Depuis l’arrêt de tramway « Gaviniès », prendre le tram A et s’arrêter à l’arrêt « Hotel de Ville », – Depuis l’arrêt « Hotel de Ville », prendre le tram B et s’arrêter à l’arrêt « Montaigne-Montesquieu ». Le trajet dure 40 minutes. […] Nous vous proposons de nous rencontrer dès 16h45.