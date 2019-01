Place Publique – Morbihan : grande réunion, le jeudi 31 janvier à 18h

Nous sommes en mesure de vous inviter à la première rencontre de Place Publique – Morbihan.

Elle aura lieu jeudi 31 janvier, à 18h au café Le Trussac à Vannes (5 Place Anatole France).

Cette première réunion, destinée aux personnes qui se sont d’ores et déjà * montrées intéressées par Place Publique, aura pour objectif de faire connaissance.

Nous rappellerons aussi quelles sont les urgences ** qui ont poussé un certain nombre de citoyen.ne.s à investir la Place publique afin de reconstruire, dans notre pays, une démarche politique différente. Nous réfléchirons ensemble aux raisons qui font que ces urgences ne semblent pas prises en compte aujourd’hui par les partis politiques existants, et aux moyens de construire une nouvelle approche. Nous pourrons ainsi commencer à structurer collectivement notre action, autour des compétences et des centres d’intérêt que les un.e.s et les autres déclareront.

Sur cette base, l’ordre du jour sera le suivant :

1 – Présentation de Place publique- Morbihan

2 – Tour de table

3 – Structuration des thématiques exprimées

4 – Organisation des ressources identifiées

5 – Préparation des premiers « Cafés de la Place » (réunions thématiques ouvertes)

Au plaisir de vous retrouver le 31

============================================

* Il est toujours temps de se manifester ici d’ici-là.

** Rappel :

· Repenser la démocratie

· Réduire les inégalités, partager les richesses

· Construire une société écologique

· Refonder les institutions et démocratiser l’Europe.