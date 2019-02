The Trump Organization vs. Amazon.com Inc.

Je vous avais promis une vidéo ce matin, mais il y a encore trop de choses que j’ai envie de lire avant que je ne me sente prêt à vous parler de cette sombre affaire (en particulier ce que dit précisément Jeff Bezos).

Bande-annonce cependant :

Et si – parce qu’on est en Amérique, tout de même – ce n’étaient ni le ministère de la Justice, ni le FBI, ni la NSA, ni même la CIA qui avaient la peau de Trump ? Et si ce devait être qu’Amazon.com Inc. ait la peau de la Trump Organization ?

(à tout à l’heure : cet après-midi, ou ptêt’ même d’main matin…)