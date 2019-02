Mon activité de chroniqueur

Je rédige des chroniques mensuelles pour L’Écho et Trends-Tendances en Belgique, pour La nouvelle Quinzaine littéraire en France, provisoirement ou non rebaptisée Quinzaines, selon ce qu’en décidera la justice, et jusqu’à hier, pour le quotidien Le Monde toujours en France.

Le même texte était publié par Le Monde et L’Écho, la réalité pour les chroniques étant que les presses nationales sont de fait étanches étant à peine ou pas du tout lues en-dehors des frontières nationales. Et voici l’excellente nouvelle pour la presse française : je continuerai à rédiger mes « chroniques du Monde » à paraître dans L’Écho mais un autre organe de presse français (suisse, québécois…) pourra s’offrir de publier celles-ci.

Que cet organe de presse clairvoyant n’hésite pas à me contacter !