Sacré Joe ! (Aidez-moi à le comprendre)

Quand je suis très perplexe, vous le savez, je me tourne vers vous en quête d’une réponse.

Vous trouverez l’échange original entre Joe et moi en anglais ci-dessous in extenso. Voici ce que cela dit en français.

Joe m’envoie un mail. Sujet : Trump

Ma réponse :

N.B. Le Sénat à majorité Républicaine a tenté de court-circuiter les travaux de la commission (indépendante) de Robert Mueller (membre du Parti républicain depuis toujours) en faisant sa propre enquête, mais sans disposer comme Mueller de tous les moyens qu’il a la possibilité de mobiliser et qui sont l’ensemble de ceux du ministère de la Justice et de la police fédérale sous la forme du FBI (y compris couvrant le terrorisme sur le territoire national).

Mais ma question n’est pas là. La voici :

La correspondance :



Date: Fri, 15 Feb 2019 21:33:17 +0100

Subject: Re: .

Since when has the Senate become a substitute to the FBI?

If I were told my odds of making it to 2020 are as large as Trump’s finishing his mandate I would write my will before the night is over 😉

Paul

On Fri, Feb 15, 2019 at 3:10 PM Joe <noresponse@pauljorion.com> wrote: