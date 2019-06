RIC et référendum ADP – Précisions

Ouvert aux commentaires.

I. RIC

J’ai suivi de près pendant des années le débat aux Etats-Unis sur l’assurance-maladie. À aucun moment un intervenant quelconque n’a dit : « Tiens, voyons comment ce système fonctionne depuis plus de 50 ans dans des dizaines de pays ! » Non, réinvention de l’eau chaude.

Même chose en France pour le RIC : réinvention de l’eau chaude !

La première chose à faire, c’est une étude comparée du fonctionnement du RIC en Californie et en Suisse, évaluant la méthode précise utilisée et ce qui a été réalisé et obtenu grâce à cet outil au fil des années.

II. Référendum ADP

Pour ceux que les bugs du logiciel gouvernemental pourraient décourager, vous trouverez ici le formulaire papier avec l’intitulé exact du projet de loi pré-rempli. À compléter et à déposer auprès de la « commune la plus peuplée de votre canton » (liste des communes accréditées).