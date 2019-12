Les fournisseurs d’électricité, Linky et moi, par Arkao

Ouvert aux commentaires.

Vendredi, 6h30 du matin, mon réveil sonne. À tâtons j’appuie sur l’interrupteur de la lampe de chevet. Pas de lumière. Je lutte pour ne pas replonger dans le sommeil, puis je me lève quand même et traverse la maison dans le noir. Disjoncteur ok mais plus de courant. Je me dis que c’est peut-être une panne de secteur. Je pars au boulot sans mon café du matin. Dehors la rue est sombre, pas d’activité électrique non plus chez les voisins, mais rien d’étonnant à cette heure-ci.

Dix-sept heures, retour au foyer et toujours pas de courant, mais la lumière brille chez les voisins. Il commence à faire froid (une chaudière gaz a besoin d’électricité pour fonctionner, bien sûr). Le frigo perd ses eaux de décongélation du freezer. J’examine le compteur Linky. J’appuie sur différents boutons, essaye de le relancer et un message s’affiche : « pas de contrat ». Je me souviens avoir lu quelque part qu’avec ces nouveaux compteurs « intelligents » un fournisseur pouvait couper le courant à distance en cas de défaut de paiement. Aurais-je oublié une facture ? La nuit commence à tomber.

À la lampe de poche, je retrouve effectivement dans ma pile de courrier une lettre de rappel. Etant distrait en ce moment, je ne me souviens plus si j’ai donné suite. Le mieux est de vérifier mes comptes sur Internet. Mais plus de courant, plus de connexion. Je file demander asile chez mon fils qui heureusement habite à une dizaine de kilomètres.

Un peu de chaleur, de la lumière, une connexion, mais peu de réseau pour le téléphone portable (rien n’est parfait), une petite bière décontractante (à consommer avec modération) et c’est parti pour l’enquête.

J’ai d’abord un peu de mal à me connecter sur le site de mon fournisseur. Ne lui ayant pas rendu visite depuis quelque temps, il demande à vérifier mon identité en m’envoyant un code de sécurité par sms. De longues minutes d’attente passent avant que mon téléphone veuille bien capter le dit message (garder son calme). Mon compte chez mon fournisseur d’électricité m’indique alors, premièrement que je suis à jour de mes factures, deuxièmement que mon contrat est résilié. Surprise et incompréhension. Le site mentionne plusieurs numéros de téléphones selon les situations. J’essaye celui correspondant à « j’ai payé ma facture mais je n’ai pas d’électricité ».

La suite vous l’imaginez. Si vous voulez ceci, tapez 1 ; si vous voulez cela, tapez 2, etc. (garder son calme). Rien ne semble correspondre à mon besoin. Je raccroche, je réessaye et trouve enfin le bon code à taper pour être mis en ligne avec un être humain. Après quelques minutes d’attente, une dame (très aimable) prend mon appel, prend note de ma situation et s’enquiert de mon identité en me demandant mon numéro de client, mon adresse, mon mail et mon numéro de téléphone. Une fois la situation clarifiée, sa première question est la suivante :

« Avez-vous acheté de l’électroménager récemment ?

– Euh non, enfin ça dépend ce que veut dire récemment, là c’était il y a plus de huit mois.

– Ah oui, c’est un peu loin. Et vous avez signé un contrat d’entretien, d’assurance ?

– Non, mais je ne vois pas le rapport…

– Il y a des vendeurs d’électroménager qui pratiquent de la vente forcée de contrats d’électricité ».

Je tombe des nues ! Petite vérification sur Internet : DÉMARCHAGES ABUSIFS, COMMENT DARTY REFILE SES CLIENTS À ENGIE.

Bon de toute façon ce n’est pas mon cas, c’était il y a trop longtemps. Elle me met en communication avec une autre personne (très aimable) qui va simplement s’occuper de renouveler mon contrat. Rassurant, il me dit que ça ne va prendre que quelques minutes, qu’il reprend mes données de (fidèle) client et sans frais. Comme il semble bien disposé et n’être pas stressé par le temps, j’en profite pour bavarder un peu et lui demander comment une telle situation peut se produire. Il me répond que si ce n’est pas une arnaque à l’électroménager, on peut envisager une autre hypothèse. Si vous avez un voisin qui a changé de fournisseur ou déménagé, il peut y avoir une erreur de saisie des adresses, des numéros de compteurs. En gros quelqu’un a pu se tromper et c’est votre contrat qui a été résilié. Je ne suis qu’à moitié convaincu, mais il ne semble pas avoir d’autres explications.

Quoi qu’il en soit, le gentil conseiller m’informe que le courant sera rétabli à distance à partir de minuit et qu’à cette heure, il faudra que j’appuie 5 secondes sur le bouton + du compteur Linky. Ce que je n’ai fait que le lendemain matin, n’ayant plus la force de quitter le canapé du chaud salon de mon fiston… Fin de l’aventure. Je n’y ai perdu (en sus de mon temps et de ma tranquillité) qu’un demi pot de rillette resté dans le frigo que je n’ai pas osé finir pour cause de rupture de la chaine du froid 😉

Plusieurs questions se posent :

– Comment « quelqu’un » peut-il résilier mon contrat à mon insu, alors qu’à moi on a demandé des informations confidentielles ne serait-ce que pour discuter avec un conseiller ?

– Que peut signifier « compteur électrique intelligent » si une erreur de saisie de donnée, une bourde banale, est à l’origine de cette résiliation de contrat ?

– Comment aurait réagi ma vieille maman qui, il n’y a pas si longtemps, vivait seule au fond de la campagne sans Internet ni téléphone portable ? Serait-elle morte de froid et de découragement ? Aurait-elle appelé à l’aide voisins et enfants ? Et tous ces gens qui ne sont pas habitués à ce nouveau monde, qui n’ont plus la force, plus le courage, qui n’y comprennent plus rien ?

Épilogue : La semaine suivante j’ai reçu deux factures, l’une pour ma résiliation, l’autre pour mon nouvel abonnement (80 euros en tout) et un troisième courrier les annulant.