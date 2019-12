Questions de vie quotidienne (épisode XIV) : les packs

Ouvert aux commentaires.

Je vais faire le plein de boissons. Je saisis sur le rayon un pack d’eau minérale (oui je sais, mais l’eau du robinet ne pétille pas – du moins pas dans ma région) : 6 litres collés ensemble par un film de plastique. Première tentative, une bouteille s’échappe du pack, cinq survivent. Deuxième tentative, moins bien : deux s’échappent, quatre restent sagement en place. Je me rabats sur la marque concurrente : le plastique semble plus épais. Hourrah ! ça tient.

Maintenant la bière. Aargh ! Il n’y a plus de ma marque favorite qu’un pack de 24 bouteilles de 25 cl (± 6 kg – j’ai été à l’école à l’époque où l’expression « calcul mental » était encore comprise par une partie importante de la population). Je recommande mon âme à saint Antoine de Padoue, patron des perdus, avant de saisir l’étroite lanière simplement découpée dans le fin carton et, miracle, cette fois-ci ça tient la distance entre le caddy et le coffre de la voiture.

Question : qui fait le calcul de résistance des matériaux et pourquoi prend-on le risque qu’il soit ric-rac, à la limite du supportable ?