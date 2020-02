George Steiner (1929-2020)

Je ne sais plus qui nous avait invités à dîner l’un et l’autre ce soir là. Nous n’étions pas seuls : j’ai le souvenir d’une dizaine de personnes dans l’un de ces beaux salons de collège à Cambridge. Il était assis en face de moi, un peu vers la droite.

L’atmosphère était lourde : on ne l’invitait plus guère en raison de son récent Transport d’A.H. qui avait conduit ce monde là à l’ostraciser, et sa présence dans cette soirée était une sorte de commémoration du temps où on l’aimait encore. Il n’en brillait pas moins, le sourire à la bouche, lui qui savait absolument tout sur tout, du plus dérisoire au plus sublime, et en régalait la compagnie.