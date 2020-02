À mes lecteurs et mes lectrices : Allôô !

Ouvert aux commentaires.

Bon, écoutez, la morosité c’est sympathique, la nostalgie, c’est amusant, mais arrivés à un tel degré d’apathie et d’aquoibonisme, excusez-moi, ça suffit !!!

Je viens d’aller sur Décodages, le blog de François Leclerc, et qu’est-ce que je vois ? que le dernier commentaire date du … 14 février : d’il y a une semaine !!!

Et attendez, vous n’avez encore rien vu ! Je vais vous donner la date de la dernière fois qu’un « ami du Blog de Paul Jorion » a mis là un billet ouvert à la discussion : le 21 décembre 2019 !!!

J’en viens à me demander si certains d’entre vous n’espèrent pas secrètement que le coronavirus vienne mettre fin à leurs misères !!!

Moi je me démène comme toujours, mais honnêtement, vous ? Vous avez vraiment baissé les bras devant les Trump, les Johnson et Co ? Vous avez vraiment confié à d’autres, aux jeunes « qui sont plein d’énergie » de changer le monde, qui sinon passera à la trappe, finira aux oubliettes ?

Allôô ! Faites-moi un petit signe, un mouvement du petit doigt, un tremblement des lèvres pour me faire savoir que vous êtes encore en vie !!!

Ce n’est pas pour moi ! Moi, c’est pareil, c’est comme avant : je n’ai toujours pas assez de 24 heures dans une journée, c’est pour que VOUS émergiez des opiacés, de la pitié sur soi-même, ou de la justification X ou Y que vous vous êtes donnée pour sombrer dans l’aquoibonisme.

Allôô ! Nous devrions être mobilisés comme jamais !