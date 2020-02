Bourses US : là aussi ça va très mal

La presse américaine titre : « Avec une baisse de 10% par rapport à son plus haut, la Bourse est entrée en mode ‘correction' ».

La camp Républicain, que la malhonnêteté crasse du président de son choix et ses dérives dictatoriales ont jusqu’ici laissé indifférent, manifestera-t-il la même placidité envers une « correction des marchés » ?

Trump, dans la ligne de l’ultra-réac Rush Limbaugh qu’il a récemment nommé dans l’ordre du mérite version US, aura beau répéter que le coronavirus ce n’est qu’une variété du rhume de cerveau et que « avec 15 cas chez nous, dont 10 en voie de guérison, ça ne fera plus que 5 dans quelques jours », les services de santé de son pays déclarent eux que ce n’est qu’une question de jours avant que l’épidémie ne se déclare aux États-Unis.

Apparemment la Bourse fait davantage confiance aux autorités sanitaires du pays qu’au président Trump. C’est à désespérer !