Ne venez pas me voir ! – Nouvelles du front

Ouest-France :

Coronavirus. L’intersyndicale du Morbihan appelle à manifester dans les départements voisins Les rassemblements publics dans le Morbihan étant interdits jusqu’au 14 mars, l’intersyndicale du Morbihan appelle à manifester contre la réforme des retraites dans les départements voisins.

Remontées contre l’usage du 49-3 prévu pour mettre fin à l’obstruction parlementaire des 22 000 amendements, les organisations syndicales CGT, FO, Solidaires, FSU et le collectif des Gilets Jaunes de Vannes et sa région avaient prévu des appels à manifester dans le Morbihan cette semaine. Les rassemblements collectifs étant interdits jusqu’au 14 mars, l’intersyndicale appelle à manifester dans les départements voisins. Elle prévoit d’organiser du covoiturage au départ du Morbihan et demande une trêve aux parlementaires. Faute de pouvoir se faire entendre dans la rue, l’intersyndicale appelle également les Morbihannais à montrer leur hostilité à l’utilisation du 49.3 en affichant l’un des visuels d’opposition.