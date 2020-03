Le Covid-19, une très grosse grippe ? (I) Principes généraux, par François

Ouvert aux commentaires.

Jeudi 5 mars, Sibeth Ndiaye, porte parole du gouvernement, était interviewée par Nicolas Demorand et Léa Salamé sur France Inter. À 53’’ du début, la deuxième phrase dite par Sibeth Ndiaye est :

« Je vais rappeler un chiffre tout simple, la grippe chaque année en France atteint entre 2,5 millions et 3 millions de personnes ; aujourd’hui nous avons à peu près 200 personnes, un peu plus, de personnes qui ont été atteintes par le coronavirus, c’est dans 80 % des cas une maladie qui se traduit par une très grosse grippe, mais malheureusement dans 20 % des cas on a des formes qui sont plus sévères. Je pense que c’est important de remettre ça en perspective. »

Outre le fait que l’intervention de Madame Ndiaye est remplie de contrevérités scientifiques, nous allons nous intéresser à cette assertion : « le coronavirus est une très grosse grippe » et montrer qu’hélas pour notre porte-parole gouvernementale, le coronavirus n’en est pas une.

C’est quoi un virus ?

Un virus est presqu’un « être vivant », car il utilise les cellules d’un autre être vivant pour se reproduire. En cela, il diffère des autres agents pathogènes infectieux que sont les bactéries, les mycètes, les parasites, vrais êtres vivants qui peuvent aussi provoquer des maladies mais qui eux sont autonomes pour la reproduction. Il existe une multitude de virus, avec ARN ou ADN, à structure monocaténaire ou bicaténaire, avec ou sans enveloppe, en forme de sphère ou d’insecte, … Grippe et coronavirus font partie des virus enveloppés, plus fragiles que les virus nus.

Le virus enveloppé doit posséder une « clé d’attachement » pour s ‘attacher, puis s’introduire à l’intérieur de la cellule afin d’utiliser les constituants de celle-ci pour se reproduire. Les réplicas (appelés virions) utilisent une seconde « clé » pour en sortir. En général, la cellule meurt après avoir fabriqué entre 100 et 1.000 virions.

Pour passer d’une espèce animale à une autre, il faut donc que les « clés » soient fonctionnelles sur les deux espèces.

La grippe est une dénomination générale pour parler de quatre types différents de virus fonctionnant de manière identique : grippe A, grippe B, grippe C et grippe D. La grippe A est la plus dangereuse pour l’homme, suivie de la grippe B. La grippe C ne provoque que des symptômes mineurs, et la grippe D n’est même pas infectieuse pour l’homme.

Les sous-types de la grippe A sont nommés par deux lettres associées pour chacune à un numéro. La lettre H est le nom de la clé d’entrée, la lettre N celle de la clé de sortie. Exemples : A(H1N1), A(H3N2) qui composent le vaccin 2019-2020, avec deux sous-types de grippe B. Pour chaque sous-type peuvent exister différentes souches. Ainsi, la grippe de 1918 dite « grippe espagnole » était du sous-type A(H1N1), comme celle de 2009/2010, qui fut cependant moins pathogène (= moins dangereuse) que celle de 1918.

Le coronavirus est aussi une dénomination générale pour parler de plusieurs types de virus.

Chez l’homme, quatre sont bénins et provoquent uniquement des rhumes. On les croise tous les hivers ! Trois sont mortels : le SRAS (éradiqué), le MERS (toujours en circulation), et le tout nouveau Covid-19. Comme la grippe, ce virus est capable de muter. Il existe deux souches du Covid-19 : la souche S, plus ancienne et présente à Wuhan en Chine, et la souche L, plus agressive et mieux adaptée à l’homme, présente maintenant dans plus de 70 % des cas.

Les coronavirus possèdent également une clé d’entrée et une clé de sortie, mais les clés et les mécanismes même de fonctionnement des « serrures » sont différents de ceux de la grippe. Il en est de même pour le mécanisme de fabrication des virions.

Virus de la grippe Coronavirus Ordre / Famille Articulavirale / Orthomyxoviridae Nidovirales / Coronaviridae Matériel génétique ARN monocaténaire- (Groupe V) ARN monocaténaire+ (Groupe IV) Clé d’entrée H pour Hémagglutinine Protéine S Clé de sortie N pour Neuraminidase Vésicule golgienne

On comprend sur ce tableau rempli de noms barbares que ces deux catégories de virus forment des familles différentes, n’ont pas les mêmes clés d’entrée et de sortie de la cellule, ni la même structure du matériel génétique.

Symptômes, modes de transmission et traitement.

Voici les principaux symptômes de ces deux virus :

Symptômes Virus de la grippe saisonnière Covid-19 Fièvre > 39° formant un V dans le temps, pouvant aller jusqu’à 42°C sauf chez l’enfant, parfois sans, et parfois également après la toux Atteinte respiratoire toux sèche et douloureuse toux sèche, rhume et difficulté respiratoire Asthénie oui, avec perte d’appétit pour environ la moitié des patients Céphalées oui rare Douleurs musculaires et articulaires oui, avec des frissons pour 11 à 44 % des patients Diarrhée non rare

Je n’ai pas trouvé d’information sur l’existence du « V » de la courbe de fièvre pour le Covid-19, que l’on trouve pour la grippe (baisse de la température corporelle entre deux pics à 39°C)

Mode de transmission Virus de la grippe saisonnière Covid-19 Contagieux pendant incubation. oui, puis 5 à 7 jours après les symptômes oui, puis durant toute la période infectieuse Par gouttelettes oui oui Par contact oui oui Par aérosol non non pour l’instant Saisonnalité hiver inconnu pour l’instant Asymptomatique 75 % oui, mais pourcentage inconnu

Une transmission par gouttelettes signifie que lorsqu’un malade postillonne, tousse ou éternue, il évacue des gouttelettes contenant des virus, gouttelettes qui peuvent ensuite être inspirées par un voisin sain ou être déposées sur un matériau inerte. Selon le matériau, le virus peut rester vivant entre quelques heures et quelques jours.

Une transmission par contact direct signifie qu’une personne touchant une autre contaminée peut récupérer le virus. C’est souvent les mains (poignée de main) et les lèvres (bises) qui deviennent vecteurs.

Une transmission par contact indirect signifie qu’une personne touche un objet contaminé (poignée de porte, billet de banque, touche de saisie d’un clavier de CB, barre de retenue dans un transport collectif, …) puis se touche une partie du corps « porte d’entrée » du virus : yeux, nez, bouche…

Une transmission par aérosol signifie que les particules virales voyagent dans l’air, notamment grâce aux ventilations et climatiseurs.

Pour la grippe, 75 % des infections sont asymptomatiques. Pour le coronavirus, on sait qu’il existe des patients asymptomatiques contagieux, mais sans en connaître le nombre.

Il existe une transmission anecdotique, pour le Covid-19, par les selles, lors de diarrhées.

Traitement Virus de la grippe saisonnière Covid-19 Vaccin oui non Médicament oui (uniquement de type A) non Ré-infestation non possible

Des essais de médication ont lieu actuellement pour le Covid-19 avec des médicaments utilisés pour d’autres maladies (Ebola, paludisme, SIDA, …) sans avoir, pour l’instant, d’études sérieuses démontrant leur efficacité.

Les médicaments contre la grippe ne fonctionnent que contre la grippe A, en bloquant la « clé de sortie » du virus.

Depuis plusieurs années, des recherches sur un vaccin contre le MERS (autre coronavirus) n’ont pour l’instant pas réussi à aboutir.

Les anticorps fabriqués par le système immunitaire contre la grippe immunisent à vie le patient (pour la même souche, bien sûr). Concernant le coronavirus, des patients considérés comme guéris ont été, parfois à peine quelques jours après, re-testés positif au Covid-19. On ne sait pas s’il s’agit d’une ré-infestation, ou si le virus reste quelque part dans le corps (par exemple le liquide céphalo-rachidien).

(à suivre…)