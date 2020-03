Le coronavirus en France : L’enjeu humain d’une semaine de délai, par Alexis Toulet

Voici un article très utile du Journal of the American Medical Association.

Qui contient notamment ce graphique assez parlant du nombre de nouvelles contaminations survenues / respectivement détectées en Chine.

L’intérêt majeur est de permettre une évaluation « au mieux » du nombre de décès en France du fait de l’épidémie de Covid-19, c’est-à-dire au cas où Emmanuel Macron annoncerait dès ce soir une politique de confinement similaire à celle de l’Italie. Et aussi d’estimer par rapport à ce « moins pire des cas » le coût d’une semaine supplémentaire.

Les résultats des calculs sont impressionnants :

– Nombre de décès en France « au mieux » = 1 500 à 6 400, hypothèse moyenne 3 900

– Coût d’une semaine de délai = 6 000 à 38 000, hypothèse moyenne 20 000. Ceci sans tenir compte de l’engorgement inévitable des unités de soins intensifs qui ne pourra qu’aggraver les dégâts

Démonstration :

Le graphique de l’article permet notamment de clarifier deux points :

– Le nombre quotidien de nouvelles contaminations a commencé presque immédiatement à plafonner après les décisions de fermer Wuhan et de fermer 15 autres villes (de mémoire de la même province du Hubei). On dirait à peu près à T0 + 1 jour soit le 24 janvier

– Le nombre quotidien de nouveaux cas détectés a plafonné le 4 février, soit 11 jours après le plafonnement du nombre quotidien de nouvelles contaminations, c’est-à-dire finalement à T0 + 12 jours après les décisions de confinement généralisé

Ce qui permet d’évaluer les scénarios suivants :

1) Si Emmanuel Macron devait annoncer ce soir 12 mars une décision de confinement généralisé pour la province du Hubei l’Italie la France (je n’y crois guère) il faudrait s’attendre à ce que le nombre de nouveaux cas détectés commence à plafonner vers le 24 mars.

En imaginant une progression des contaminations détectées similaire à l’exemple chinois dans l’intervalle soit +18% par jour en moyenne, on serait vers 20 000 contaminations détectées à cette date – 51 000 si l’augmentation était +27% par jour comme en France dans la moyenne des trois derniers jours, 84 000 avec une augmentation de +32% comme dans la moyenne des six derniers jours. C’est à ce moment que la pente de l’augmentation des contaminations commencerait à baisser et qu’elles entreraient progressivement en phase asymptotique.

Le 4 février, la Chine avait détecté 24 000 contaminations, et son asymptote l’amène aux environs de 81 000 au final, soit 3,3 fois plus. Une phase asymptotique comparable amènerait la France aux environs de 66 000 contaminations au final (respectivement 170 000 et 280 000 avec les hypothèses plus pessimistes sur la croissance des douze prochains jours)

A supposer qu’un effort héroïque de l’ensemble des services de santé français permette de prendre en charge l’ensemble des malades avec un niveau optimal de soins – sans le crève-cœur pour les médecins d’avoir à choisir parmi ceux qu’on aurait une bonne chance de sauver ceux pour qui on n’essaiera pas parce qu’on n’a pas les moyens – le taux de 2,3% de décès issu de l’expérience chinoise mènerait au final à environ 1 500 décès (respectivement 3 900 et 6400 avec les hypothèse plus pessimistes)

2) Si la décision « Chine 23 janvier » / « Italie 9 mars » n’était pas prise ce soir mais une semaine plus tard, alors en supposant dans l’intervalle une croissance quotidienne de +27% par jour comme en France durant les trois derniers jours, l’ensemble des chiffres serait multiplié par 5. Dans le cas d’une croissance quotidienne de +32% comme durant les six derniers jours, les chiffres seraient multipliés par 7.

L’enjeu humain d’une semaine de délai à ce stade peut donc être estimé à 4 fois (respectivement 6 fois) les chiffres précités. Soit un minimum de 1 500 * 4 = 6 000 vies. Et un maximum de 6 400 * 6 = 38 000 vies. Valeur « moyenne » 3 900 * 5 = 20 000 vies.

Ceci sans compter l’augmentation du taux de mortalité dû à un débordement alors inévitable des capacités des unités de soins intensifs.