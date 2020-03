Concernant le chiffre du nombre total de malades confirmés (7730 en France hier soir) il faut garder à l’esprit que depuis quelques temps déjà les malades même « fortement suspectés » ne sont plus testés donc plus confirmés, sauf à ce qu’il soit indispensable de les hospitaliser. C’est donc le nombre des hospitalisés qui permet de suivre la véritable progression de la maladie, et indirectement de reconstituer grosso modo le nombre des malades.

Pour la France, on comptabilisait hier soir :

– 2 575 malades hospitalisés, dont 699 en soins intensifs

– 175 morts

Sachant que le retour d’expérience chinois c’est environ 20% de malades hospitalisés et 6% en soins intensifs, et en se rappelant que les morts ont eu à un certain moment besoin d’hospitalisation et de soins intensifs, on peut estimer le nombre total de malades de deux manières :

– 2 575 + 175 = 2 750 à l’hôpital, le tout divisé par 20%, soit environ 13 700 malades

– 699 + 175 = 874 en soins intensifs, le tout divisé par 6%, soit environ 14 600 malades

L’un dans l’autre, il paraît raisonnable de penser qu’hier soir environ 14 000 personnes en France étaient tombées malades du fait du coronavirus – qu’elles soient confirmées et chez elles, non confirmées et chez elles, ou confirmées à l’hôpital, en soins intensifs voire décédées.