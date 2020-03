La crise du Covid-19 offre une opportunité de faire le capitalisme autrement, par Mariana Mazzucato

The Covid-19 crisis is a chance to do capitalism differently (traduction 99% DeepL), The Guardian, le 18 mars 2020. Ouvert aux commentaires.

Pour la première fois en une génération, l’État a le dessus. Il doit saisir l’occasion.

Le monde est dans un état critique. La pandémie de Covid-19 se propage rapidement à travers les pays, avec une ampleur et une gravité jamais vues depuis la grippe espagnole dévastatrice de 1918. Si aucune mesure coordonnée n’est prise à l’échelle mondiale pour l’endiguer, la contagion virale deviendra bientôt une contagion économique et financière.

L’ampleur de la crise exige que les gouvernements interviennent. Et c’est ce qu’ils font. Les États injectent des stimulants dans l’économie tout en essayant désespérément de ralentir la propagation de la maladie, de protéger les populations vulnérables et de contribuer à la création de nouvelles thérapies et de nouveaux vaccins. L’ampleur et l’intensité de ces interventions rappellent un conflit militaire — c’est une guerre contre la propagation du virus et contre l’effondrement économique.

Et pourtant, il y a un problème. L’intervention nécessaire exige un cadre très différent de celui que les gouvernements ont choisi. Depuis les années 1980, on a dit aux gouvernements de se mettre à l’écart et de laisser les entreprises diriger et créer des richesses, en n’intervenant que pour régler les problèmes lorsqu’ils se posent. Il en résulte que les gouvernements ne sont pas toujours bien préparés et équipés pour faire face à des crises comme celle de Covid-19 ou l’urgence climatique. En faisant par construction l’hypothèse que les gouvernements doivent attendre qu’un énorme choc systémique se produise avant de décider d’agir, les préparatifs qui sont entrepris au fil du temps sont insuffisants.

Ce faisant, des institutions essentielles fournissant des services et plus largement des biens publics – comme l’assurance maladie au Royaume-Uni, où des coupes dans la santé publique ont été effectuées pour un montant total d’un milliard de livres depuis 2015 – végètent affaiblies.

Le rôle prépondérant des entreprises dans la vie publique a également entraîné une perte de confiance dans ce que l’État peut réaliser de lui-même, ce qui a donné lieu à de nombreux partenariats public-privé problématiques, qui privilégient les intérêts des entreprises au détriment du bien public. Par exemple, il est bien connu que les partenariats public-privé dans le domaine de la recherche et du développement favorisent souvent les « superproductions » au détriment de médicaments moins attrayants sur le plan commercial, qui sont néanmoins extrêmement importants pour la santé publique, notamment les antibiotiques et les vaccins contre un certain nombre de maladies susceptibles d’exploser.

En outre, manque un filet de sécurité et une protection pour les travailleurs dans les sociétés où les inégalités augmentent, notamment pour ceux qui travaillent dans la « gig-économie » [les uberisés, ceux qui fonctionnent de fait à la prestation comme les intermittents du spectacle] sans protection sociale.

Mais nous avons maintenant l’occasion d’utiliser cette crise comme un moyen de comprendre comment câbler différemment le capitalisme [how to do capitalism differently, tournure presque enfantine suggérant le niveau de changement des règles du jeu]. Il faut pour cela repenser le rôle des gouvernements : plutôt que de se contenter de corriger les défaillances du marché lorsqu’elles se produisent, ils devraient s’employer activement à façonner et à créer des marchés qui assurent une croissance durable et inclusive. Ils devraient également veiller à ce que les partenariats avec les entreprises impliquant des fonds publics soient motivés par l’intérêt public et non par le profit.

– Tout d’abord, les gouvernements doivent investir dans, et dans certains cas créer, des institutions qui contribuent à prévenir les crises et à nous rendre plus aptes à les gérer lorsqu’elles surviennent. Le budget d’urgence du gouvernement britannique de 12 milliards de livres sterling pour l’assurance maladie est une initiative bienvenue. Mais il est tout aussi important de mettre l’accent sur les investissements à long terme pour renforcer les systèmes de santé, en inversant les tendances de ces dernières années.

– Deuxièmement, les gouvernements doivent mieux coordonner les activités de recherche et de développement, en les orientant vers des objectifs de santé publique. La découverte de vaccins nécessitera une coordination internationale à une échelle herculéenne, comme l’illustre le travail extraordinaire de la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI).

Mais les gouvernements nationaux ont également une énorme responsabilité dans le façonnement des marchés en orientant l’innovation vers la réalisation d’objectifs publics, de la même manière que l’ont fait d’ambitieux organismes publics tels que la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) aux États-Unis, qui a financé ce qui est devenu l’internet lorsqu’il a résolu le problème de la communication par satellite. Une initiative similaire dans le domaine des soins de santé permettrait de s’assurer que le financement public est orienté vers la résolution des grands problèmes de santé.

– Troisièmement, les gouvernements doivent structurer des partenariats public-privé pour s’assurer que les citoyens et l’économie en bénéficient. La santé est un secteur qui reçoit globalement des milliards de dollars du trésor public : aux États-Unis, l’Institut national de la santé (NIH) investit 40 milliards de dollars par an. Depuis l’épidémie de SRAS de 2002, le NIH a consacré 700 millions de dollars à la recherche et au développement de coronavirus. L’importance des fonds publics consacrés à l’innovation dans le domaine de la santé signifie que les gouvernements doivent régir le processus afin de garantir que les prix sont équitables, que les brevets ne font pas l’objet d’abus, que l’approvisionnement en médicaments est garanti et que les bénéfices sont réinvestis dans l’innovation, plutôt que d’être siphonnés vers les actionnaires.

Et que si des fournitures d’urgence sont nécessaires – comme des médicaments, des lits d’hôpitaux, des masques ou des respirateurs – les mêmes entreprises qui bénéficient de subventions publiques en période de prospérité ne doivent pas spéculer et surfacturer en période de crise. Un accès universel et abordable est essentiel non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. C’est particulièrement crucial pour les pandémies : il n’y a pas de place pour la pensée nationaliste, illustrée par la tentative de Donald Trump d’acquérir une licence américaine exclusive pour le vaccin contre le coronavirus.

– Quatrièmement, il est temps de tirer enfin les dures leçons de la crise financière mondiale de 2008. Alors que les entreprises, des compagnies aériennes aux détaillants, viennent demander des renflouements et d’autres types d’aide, il est important de résister à la simple distribution d’argent. Des conditions peuvent être posées pour s’assurer que les plans de sauvetage sont structurés de manière à transformer les secteurs qu’elles sauvent afin qu’ils s’intègrent dans une nouvelle économie, axée sur la stratégie verte du New Deal, qui consiste à réduire les émissions de carbone tout en investissant dans les travailleurs et en veillant à ce qu’ils puissent s’adapter aux nouvelles technologies. Cela doit être fait maintenant, pendant que l’État a le dessus.

Covid-19 est un événement majeur qui met en évidence le manque de préparation et de résilience de l’économie de plus en plus mondialisée et interconnectée, et ce ne sera certainement pas le dernier. Mais nous pouvons profiter de ce moment pour amener une approche des parties prenantes [stakeholder approach opposée à shareholder (actionnaires) approach] au centre du capitalisme. Ne gâchons pas l’occasion de cette crise.

– Mariana Mazzucato est professeur d’économie à l’University College London et auteur de « The Value of Everything«