Jour N° … je ne sais déjà plus. Mon expérience en gros est la même que celle de tout le monde. En plus confortable sans doute que pour la plupart. Et avec plein de gens qui prennent de mes nouvelles tous les jours. Je vous quitte : il y a des tas de choses heureusement à faire pour se rendre utile, dans le présent comme pour l’avenir.

« Mon journal du confinement » s’arrête ici une fois pour toutes : il aura fait quatre lignes, et n’en mérite pas davantage.