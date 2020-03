Un message d’Alexis Weigel de la librairie 47 degrés nord à Mulhouse

Ouvert aux commentaires.

Alexis Weigel habite Mulhouse, ville où les mesures restrictives ont été depuis plusieurs semaines bien plus strictes que dans la plupart des autres villes. Il est l’un des responsables de la librairie 47 degrés nord que je connais puisque j’ai participé à son Forum Latitudes en novembre dernier. Il écrit ceci :

« Le coronavirus rend la situation très compliquée à Mulhouse. Nous sommes tous en difficulté. C’est une tragédie qui est réelle et quotidienne pour tout le monde. Il fut un temps, comme à chaque fois, où la maladie semblait lointaine : « le mari de la vendeuse de la boulangerie l’a attrapé » entendait-on. Aujourd’hui, ce sont nos amis et notre famille, quand ce n’est pas nous directement. Je suis moi-même confiné à la maison depuis un mois en raison de ma fragilité pulmonaire et les précautions prises autour de moi sont infernales. Nous sommes tous concernés sans exception, et nous savons combien le personnel soignant est en souffrance absolue. J’implore je ne sais trop qui pour que le reste de la France soit protégé mieux que nous ne le sommes, parce qu’il nous est très difficile de décrire la tragédie que nous vivons telle qu’elle est réellement et de mettre en garde l’ensemble des gens.

La librairie a bien sûr fermé, nous espérons nous en sortir mais c’est le flou total pour l’avenir.

Toutefois, on tente de maintenir comme on le peut un lien avec notre clientèle de manière originale, d’apporter quelques sourires, quelques respirations, et bien sûr des conseils de lecture.

J’ai donc proposé à des auteurs que nous avons déjà reçus dans notre librairie ou que nous admirons de nous enregistrer une petite vidéo de 1 à 2 minutes avec un mot pour les Mulhousiens, avec la présentation de leur livre préféré, de leur dernier coup de cœur littéraire, de leur lecture du moment ou n’importe quoi qui leur passerait par la tête…

On espère ainsi permettre aux gens d’ouvrir une fenêtre sur l’extérieur avec un petit plaisir quotidien, à travers les mots et les émotions de lecture de personnes que nous apprécions.

C’est un maigre réconfort pour les gens, mais il a le mérite d’être réel. C’est aussi un moyen original de soutenir, au-delà de notre seule petite librairie, toutes les librairies indépendantes qui entrent ces jours dans une phase compliquée et risquent de mettre la clé sous la porte ».