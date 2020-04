Covid-19 : France, Belgique, Suisse, et les autres

Ouvert aux commentaires.

Je réfléchis chaque jour à quels chiffres sont les plus parlants. Aujourd’hui je vous montre pour quelques pays le nombre de nouveaux cas (+ chiffres absolus) .

N.B. En supposant bien entendu que les chiffres communiqués officiellement soient fiables.

France :

Comment expliquer la poussée soudaine ? Je n’ai pas vu d’explications mais il doit y en avoir une. Mettez-la en commentaire si vous la connaissez (ne m’écrivez pas svp) : j’ajouterai. La France est N°5 en nombre de cas (82,2k), N°4 en termes de morts (6,5k). [L’Allemagne a plus de cas (91,1k) et moins de morts (1,3k)].

Belgique :

Je n’ai rien à ajouter à ce que vous pouvez voir. Ici aussi, j’ajouterai une information pertinente si vous m’en communiquez ici en commentaire (ne m’écrivez pas svp). Cas : 18,4k ; morts : 1,3k.

Suisse :

Une courbe lissée révélerait sans doute une légère décrue des nouveaux cas. Cas : 20,3k ; morts : 0,6k.

Italie :

Décrue lente mais rassurante. L’Italie est N°1 en nombre de morts (14,7k), N° 3 en nombres de cas (119,8k).

États-Unis :

L’évolution n’est pas exponentielle mais à vue de nez, linéaire, reflétant la combinaison d’actions parfois vigoureuses au niveau des états (New York, Californie) et l’absence (de nature idéologique) de toute coordination au niveau fédéral. On a là un test en grandeur réelle de l’État-providence (les états individuels) vs. le renard dans le poulailler (Trump à la tête de l’État fédéral). Les États-Unis sont maintenant N*1 en nombre de cas (277,5k), N°3 en nombre de morts (7,4k) – derrière l’Italie et l’Espagne.

Espagne :

Stabilisation du nombre de nouveaux cas. L’Espagne est N°2 en nombre de cas (124,7k), N°2 en nombre de morts (11,7k).

Chine (pour référence) :

Si j’ai bon souvenir, le saut a été dû à un changement dans le comptage. La Chine est N°6 en nombre de cas (81,6k), N°7 en nombre de morts (3,3k).