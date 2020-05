Vie quotidienne – Les saints de glace

Ouvert aux commentaires.

Combien de temps avais-je consacré dans ma vie jusqu’ici aux saints de glace (Mamert, Pancrace et Servais) ? Zéro minute et zéro seconde.

Et c’est là donc l’un des avantages d’une période comme celle-ci : de nous laisser le temps de voir et celui de constater.

Wikipédia nous laisse entendre que les saints de glace sont une sorte de superstition répandue parmi les jardiniers et, oui : c’est vrai, en mai, il peut faire chaud dans la journée et encore froid durant la nuit, etc.

Pourtant, chères amies et chers amis, les saints de glace : Mamert, Pancrace et Servais, nous les avons bien ressentis dans nos chairs ces jours derniers !

Alors, les savantes et savants parmi nous, expliquez donc aux autres s’il vous plaît !