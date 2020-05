Covid-19 : la tendance

Ouvert aux commentaires.

Le Brésil est apparu dans le peloton de tête. Les États-Unis vont atteindre les 100.000 morts (21 x le score chinois).





Pas d’endiguement perceptible au Brésil, la progression est exponentielle.

En termes de taux de cas par chiffre de population, les États-Unis sont en passe de laisser les autre nations sur place. La tendance n’est pas bonne non plus au Royaume-Uni et en Russie.

Quant à parler de deuxième vague, souvenons-nous que le monde est toujours fermement dans la première.