Test Covid-19 : le parcours du combattant, par Jean-Baptiste Auxiètre

Suite à un mal de gorge, et comme conseillé par le médecin, j’ai fait un test COVID CRP. Le souci en l’occurrence c’est que, pour commencer, mon médecin traitant était en vacances, donc j’ai déjà mis 2 jours pour obtenir une ordonnance (inutile depuis). En attendant, entre le jour où j’ai présenté les premiers symptômes et les 5 jours d’attente du résultat, cela a fait dans mon cas une durée de 10 jours ! Dans mon cas le test à date est négatif heureusement pour moi mais aussi pour mes proches et certainement très malheureusement pour ceux qui seraient dans la même attente mais positifs car s’ils sont laissés livrés à eux-mêmes pendant une telle durée on n’ose imaginer la propagation du virus en attendant les résultats.

Il n’y a aujourd’hui que quelques pour cent de la population qui sont testés et déjà les laboratoires sont débordés, et rendent des résultats dans des délais qui ne sont pas raisonnables si on veut éviter la propagation du virus. Il serait vraiment utile de mettre réellement les moyens : nous nous rapprochons rapidement d’un nouveau confinement si les tests ne sont pas disponibles en 24 ou 48h et cela pour une part importante de la population, et non pas 1 ou 2 pour cent.