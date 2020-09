Paul Jorion est-il séropositif à la Covid-19 ?

Je ne vous donne pas la réponse tout de suite, vous la trouverez à la fin.

Adoncques, je vais chez le pharmacien tout à l’heure pour une toute autre histoire et je vois le panonceau « Covid-19 – Test de séropositivité – 20 € ».

Vingt euros, ce n’est pas donné, mais dans un contexte de pandémie, et vu le nombre très limité de vies dont nous disposons chacun, et dans la perspective du gouvernement qu’une dépression économique c’est déjà très gênant et que pire qu’une dépression ça devient vraiment très grave, cela vaut sans doute la peine de savoir si, ayant 74 ans, et au jour d’aujourd’hui, on a personnellement déjà développé ou non des anticorps IgG et IgM à la Covid-19.



J’ai posé la question à la pharmacienne : « Les gens font-ils le test ? » Le quartier importe certainement, vu la dépense nécessaire de 20 €, quartier de HLMs, et la réponse c’est « Dix personnes sur 10 jours », ce qui est faible, convenons-en. Mais le résultat, encourageant ou décourageant, selon le point de vue de chacun, le voici : que des résultats négatifs, nul parmi les testés n’a encore produit d’anticorps. Et le fait est que, 20 minutes plus tard, pas même moi : je n’ai pas encore été en contact avec la pandémie.

J’en tire quand même la conclusion logique qui s’impose : à l’aimable invitation qui m’est faite de donner dans le Doubs une conférence dans les jours qui viennent, avec correspondance d’une gare parisienne à une autre (c’est là qu’on se rappelle que le système ferroviaire parisien est bloqué à son niveau médiéval depuis 150 ans), je me vois forcé de répondre : « Hélas, pas avant que mes IgG et IgM ne répondent présents à l’appel ! »