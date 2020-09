« Every little bit helps ! »

P.S. Bien joué. Le moment est bien choisi pour encourager les militaires à se ranger dans le camp anti-Trump.

The Atlantic : Trump: Americans Who Died in War Are ‘Losers’ and ‘Suckers’, le 3 septembre 2020, Trump : Les Américains morts à la guerre sont des ratés et des gogos.

Accompagnant au cimetière militaire d’Arlington le général John Kelly, qui deviendrait son chef de cabinet, Trump avait prononcé sur la tombe du fils de Kelly, tombé en Afghanistan, ces paroles mémorables : « Ça m’échappe ! Qu’est-ce qu’ils avaient à y gagner ? » (« I don’t get it. What was in it for them ? »).