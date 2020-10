Je n'ai pas l'habitude de faire de la retape pour mes conférences mais si vous pouvez libérer les 90 minutes qui séparent 16h00 de 17h30, mercredi qui vient, le 26 octobre, rejoignez-moi car j'ai l'intention - me drapant dans ma grande cape de Gandalf - de dire en conclusion du cycle, un certain nombre de très belles choses à la fois désespérantes et salvatrices, dont je vous prouverai que ce sont bien hélas et heureusement à la fois, exactement les mêmes.

