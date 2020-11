Pour nos enfants, il importe que ce monde soit encore porteur de promesses, par Torpedo

Appel à la création d’une « Constitution Humaniste Planétaire »

Bonjour à tous … Et à Paul Jorion.

Non Paul, ce n’est pas le monde qui est mélancolique. C’est seulement vous…

Ou plutôt la représentation que vous vous en faites aujourd’hui au regard de ce qu’il fut.

Pour nos enfants, il importe que ce monde soit encore porteur de promesses.

Ceux qui ont comme nous, vécu leur vie, portent en eux,

Parfois sans vraiment le savoir, une grande sagesse,

Et ce devoir de toujours garder foi en l’avenir.

Aucune fatalité ne justifie qu’on puisse renoncer

À répandre autour de soi cette suprême énergie.

Il convient d’aimer le monde tel qu’il est,

Et de n’exiger de perfection que de soi-même,

Pour enfin comprendre qu’elle n’est pas de ce monde.

Et c’est bien cette tâche difficile que vous accomplissez ici, à votre façon,

Et chacun, avec moi, vous en remercie chaleureusement.

Pourtant, toujours persuadé que nous pouvons mieux faire,

Qu’il n’est jamais trop tard pour voir grand,

Mais qu’il est déjà bien trop tard pour penser petit,

J’exhorte aujourd’hui chacun et chacune,

Ici et partout à réfléchir et à débattre,

Quelles que soient ses opinions, ses croyances,

Afin d’établir les bases d’un projet de refondation

De nos sociétés humaines sur cette planète.

Pour agir, les hommes ont besoin d’un cap.

Il est du devoir de chacun de participer à sa définition.

Depuis longtemps, je parle ici, d’Humanisme…

Bien sûr, je suis seul, et souvent maladroit,

Alors, pourquoi recycler une si vieille notion, imparfaite historiquement ?

Mais quelle autre notion pourrait donc nous rassembler tous ?

Et qui donc osera marcher contre tous ?

Au nom de quelle doctrine suicidaire ?

L’espèce humaine est ancienne elle aussi, et tout aussi imparfaite.

J’appelle donc à la création d’une « Constitution Humaniste Planétaire »,

Et celle-ci ne saurait être menée par personne d’autre que nous tous.

Elle contribuerait, contre toutes formes d’obscurantisme,

Contre l’accaparement des pouvoirs et des biens

Et en tout point du globe, à guider notre espèce, petit à petit,

En vue de poursuivre son existence de façon raisonnée et vertueuse,

Dans le respect des autres espèces et de la planète Terre.

Mettons en commun nos rêves d’équité et de paix.

Pour un idéal d’Humanité, une foi en nous seuls.

Ecrivons ensemble les lois nouvelles de notre vieux monde.

À Paul que je remercie de me permettre encore de contribuer par ce texte.

A ce passionnant forum qui m’a tant apporté depuis quelques années.

Eric.