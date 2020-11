Trump : dernières nouvelles

– Trump a officiellement gagné l’Alaska, ce qui le fait passer de 214 à 217 grands électeurs en sa faveur. Biden a gagné l’Arizona, ce qui le fait passer de 279 à 290 grands électeurs pour lui. La barre est de 270 grands électeurs pour l’emporter. Biden la dépassait déjà de 9 grands électeurs, et désormais de 20. Il manque à Trump 53 voix pour l’emporter. Or il ne reste à décider que la Géorgie (16 grands électeurs) et la Caroline du Nord (15 grands électeurs). Si Trump l’emportait dans ces deux états, il n’aurait encore que 248 grands électeurs en sa faveur, un déficit de 22 voix.

– Le ministère chinois des Affaires étrangères a félicité Joe Biden pour sa victoire.

– Depuis sa campagne aux primaires en 2015, la chaîne FoxNews servait à Donald Trump de porte-parole officieux. Il a tweeté hier dans la soirée :

@FoxNews L’audimat en journée s’est complètement effondré. Les week-ends en journée sont même PIRE. C’est très triste à voir, mais ils ont oublié ce qui a fait leur succès, ce qui les a menés là. Ils ont oublié la Poule aux Oeufs d’Or. La plus grande différence entre les élections de 2016 et celles de 2020, c’est @FoxNews !

On aura noté qu’il n’est pas question dans le tweet présidentiel de l’avenir de la nation américaine mais de sommes à encaisser.