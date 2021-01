Le cadeau de Navalny pour Poutine, ou comment et pourquoi se jeter dans la gueule du loup, par Alexis Toulet

Alexei Navalny est revenu lundi 18 janvier en Russie, où il a été immédiatement emprisonné, après avoir guéri en Allemagne de son empoisonnement par arme chimique « Novichok ».

Il n’a pas oublié de ramener avec lui un cadeau pour Vladimir Poutine. Car il n’a pas été inactif en Allemagne, ni les gens qui travaillent avec lui… oh que non !

Il a publié aujourd’hui 19 janvier une enquête approfondie sur l’histoire du président russe, un film de deux heures qui est l’histoire de sa corruption, y compris des détails ignorés sur l’incroyable palais qu’il s’est fait construire à Guelendjik, sur les bords de la Mer Noire.

La vidéo est sous-titrée en anglais. Voici la traduction en français du début :

« Salut, c’est Navalny.

Nous avons lancé cette enquête lorsque j’étais en soins intensifs, mais nous avons immédiatement décidé que nous la publierions à mon retour, en Russie, à Moscou, parce que nous ne voulons pas que le personnage principal de ce film pense que nous avons peur de lui et que je ne raconterai son pire secret que pendant un séjour à l’étranger.

L’un de ces spectateurs et le plus fervent admirateur de notre travail, sur ordre de qui j’ai été empoisonné, est Vladimir Poutine. Il regarde certainement cela maintenant, et son cœur est rempli de nostalgie.

Il ne s’agit pas seulement d’une enquête, mais aussi, en un sens, d’un portrait psychologique. Je veux vraiment comprendre comment un simple officier soviétique s’est transformé en fou obsédé par l’argent et le luxe et littéralement prêt à détruire le pays et à tuer pour ses coffres d’or. C’est pourquoi c’est un endroit très symbolique pour commencer notre film.

Je suis à Dresde, et c’est dans ce bâtiment discret que les premiers plans de corruption ont été dessinés par ceux qui allaient plus tard organiser le plus grand vol de l’histoire de la Russie. Ils vont tout simplement voler toutes les richesses nationales. Leur chef, Volodya Poutine, 33 ans, futur homme le plus riche du monde, vivait ici.

À l’époque, tout était simple et le niveau de ses atrocités correspondait à peu près au niveau de ce bâtiment. Vladimir Vladimirovitch était occupé à comment utiliser sa position officielle pour obtenir un bon magnétophone radio importé.

Mais en principe, ni ses méthodes ni son cercle de mandataires n’ont changé. C’est juste qu’avant, ils s’intéressaient aux magnétophones radio, et maintenant – aux grandes entreprises d’État.

Ils assistaient à des cérémonies et lisaient des discours. C’est juste qu’à cette époque, ils faisaient l’éloge du grand-père Lénine et juraient allégeance aux idéaux du communisme, mais maintenant ils se signent dans les églises et nous enseignent la spiritualité et le conservatisme.

Aujourd’hui, nous allons voir de près ce qui est considéré comme impossible à voir. Nous irons là où personne n’est autorisé à aller. Nous rendrons visite à Poutine et nous verrons de nos propres yeux que cet homme, dans sa soif de luxe et de richesse, est devenu complètement fou.

Nous découvrirons comment et avec quel argent ce luxe est financé.

Et comment, au cours des 15 dernières années, le plus gros pot-de-vin de l’histoire a été versé et le palais le plus cher du monde est en cours de construction. »

Il est des russophones qui étaient au courant de tout cela dans les grandes lignes et avaient idée des richesses énormes en jeu.

Et qui sont quand même estomaqués.

Les partisans de Navalny appellent tous les Russes à manifester samedi 23 janvier à 14h dans la rue principale de leur ville, pour réclamer la libération de l’opposant arrêté de manière arbitraire à l’aéroport – et dont la vie est à l’évidence menacée, puisqu’il est dans les mains de celui qui a déjà manqué de peu son assassinat.

Une interprétation de tout cela est que Alexei Navalny joue son va-tout. Il n’envisageait pas d’être un opposant réfugié à l’étranger, et de rester éloigné, de devenir un jour même étranger à son propre pays. Il sait par ailleurs qu’à partir du moment où il est revenu sur le territoire russe, il peut être tué à tout moment.

Alors il se jette dans la gueule du loup… mais avec une grenade à la main : cette enquête, probablement la plus choquante jamais réalisée sur l’homme qui aujourd’hui dirige la Russie. Et dont la corruption est tellement extrême que dans un pays dont la majorité, surtout en province, vit dans la misère, il est peut-être effectivement l’homme le plus riche au monde.

Le courage de Navalny est vraiment remarquable.