Vie quotidienne – Ça sert à quoi l’heure d’été ?

C’est quoi ce truc où je me réveille à 9h30 et où je n’ai pas sommeil à 1 heure du mat’ ?

L’heure d’hiver, je comprends : on veut tirer parti des heures de jour, et donc on essaie de caler la journée pour qu’au pire il commence à faire clair à 8h30 et que le soleil se couche à 17h30 (je parle de l’endroit où je suis sur la carte ; si vous habitez au cercle polaire, c’est une autre affaire).

Mais l’heure d’été ? Une fois calée l’heure d’hiver, pourquoi ne pas la garder toute l’année ? Pour la moisson ? Pour la pêche ? De toute façon, pour la moisson ou pour la pêche, on n’arrête que quand c’est terminé, sans jamais regarder sa montre.