Avis à un.e petit.e farceu.r.se

Le blog est équipé d’un filtre à spam. Quand vous allez voir – comme je peux le faire – ce qu’il retient, ce sont essentiellement des messages bourrés de liens vers des sites pornographiques ou bien vendant de la drogue en ligne. On trouve parfois aussi de la propagande dans le style militant langue de bois. Et à l’instant, allant voir par là parce que quelqu’un me demande par mail où est passé son commentaire, je découvre que ce filtre est beaucoup plus intelligent que je ne pensais parce qu’il a retenu dans son filet les commentaires d’un imposteur (ou d’une imposteuse) qui sont des contrefaçons assez bien faites de mes propres commentaires… mais tenant des propos incendiaires (une ode dithyrambique au Parti Communiste Chinois, par exemple).

Tss… tss… je ne pense pas que ce soit votre orthographe de niveau CP qui ait retenu l’attention du filtre, je crois plutôt que ce soit le fait que votre adresse IP n’est pas la mienne. Quoi qu’il en soit, n’y revenez pas, petit.e farceu.r.se : je vous ai à l’œil !

P.S. Je ne raterai jamais non plus une occasion de laisser entendre mon opinion relative au style inclusif.