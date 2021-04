La transmission des savoirs, par Jacques Borie

Je suis à la page 47 de votre livre “La transmission des savoirs” [avec Geneviève Delbos – 1985]. J’ai lu aussi “Se débarrasser du capitalisme est une question de survie”, et “Le dernier qui s’en va éteint la lumière”.

Nous sommes en 2021 et rien n’a changé dans le monde.

Les romanciers et les anthropologues pondent des livres pour une minorité de petits intellectuels avec des sursauts de militantismes pour se rassurer qu’ils sont en vie, comme moi. Pendant ce temps la la Méditerranée roule ses galets et la société anonyme tient TOUT, comme le château féodal depuis 2000 ans.

Rien n’a changé dans le rapport IGNORANCE / CONNAISSANCE entre la masse passive et une minorité agissante possédante ; possédante d’action dont “la survie” dépend du maintien dans l’ignorance de la Masse équipée de téléphone portable, de voiture automobile et de cannabis pour les jeunes.



En 1789 c’est la masse affamée qui a coupé la tête à la féodalité livrant le pouvoir politique à la bourgeoisie éclairée avec ou sans vote censitaire, avec les femmes à partir de 1945 et les colonialismes républicains. Rien n’a changé avec une Masse sachant “lire – écrire- compter” !

La TRANSMISSION des “savoirs”, organisée sur la stricte PASSIVITÉ des “récepteurs” lors du “transfert” de connaissance minimale, a permis de maintenir de faire perdurer l’ordre – désordre établi avec très longtemps la religion puis récemment avec les gadgets technologiques et le puissant matraquage – formatage publicitaire.

Dans cette nuit et brouillard de la société capitaliste une petite flamme a brillé en France à Gennevilliers, dans une école maternelle de 2013 à 2016. Le témoignage se trouve dans le livre : Les lois naturelles de l’enfant de Céline Alvarez accompagnée pendant ces trois années par des chercheurs en neurosciences.

Expérience complétée en 2019 par la formation d’enseignant en Belgique “une année pour tout changer” est le titre du livre.

Là est la survie ! l’émancipation de la MASSE ! au moyen d’une École Publique Nouvelle (EPN), initiée il y a 50 ans par Célestin Freinet, Maria Montessori, Januoz Korczak, Condorcet (l’école et a république se présuppose) et JJ Rousseau (on ne connaît point l’enfant).

Une EPN dans laquelle l’enfant est ACTIF, autonome, solidaire, curieux, persévérant, créatif, social… HEUREUX (l’instituteur aussi).

Citoyen Paul Jorion, qu’attendez-vous pour lancer avec d’autres une campagne d’information et de pression auprès des grandes villes européenne, la région Wallonne, des régions françaises pour construire une EPN qui “aux peuples étrangers donnerait le vertige” ?

Au fait, connaissez-vous Céline Alvarez ?

Ainsi, le secours populaire français et autres restos du coeur deviendront inutiles, c’est cela la révolution.