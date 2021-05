Inquiétez-vous : l’une ou l’autre extrême-droite vous a dans le collimateur, par Anton Klimm

Si on examine la distribution “normale” d’une population (courbe de Gauss), la partie qui dépasse le minimax est de 15,8%. Donc en gros ce qui est insupportable sur le plan de la connerie, de la triche, de l’amoralisme, de la dangerosité, de la délinquance, de la drogue, etc. représente à peu près la même proportion : 15,8%, soit à peu près un sixième de la population.

Soyons logique alors : faut-il enfermer car asocial, fou tout court ou fou de Dieu ou fou d’une autre cause encore, c’est-à-dire dangereux, 15,8% de la population, soit une personne sur six ?

C’est ce qu’affirme certainement l’une ou l’autre extrême-droite pas loin de chez vous.

Les Nazis avaient mis cela en pratique, et nous ne sommes donc pas réduits à imaginer des scénarios. Bon d’accord, ils avaient mis l’accent sur certains critères plutôt que d’autres : religion, ethnie, préférences sexuelles, santé mentale, etc. mais le champ est vaste des opinions politiques ou des excentricités pouvant déplaire aux uns ou ou autres, et rien ne garantit que, aussi bien-pensant que vous soyez à vos propres yeux, sur l’une au moins de ces dimensions, vous ne fassiez pas partie des 15,8% de “déviants” aux yeux d’une extrême-droite quelconque, qui s’est donnée pour mission de débarrasser le monde d’une telle racaille… comme vous.