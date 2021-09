Veille effondrement #68 – Le Plan A demeure réalisable : le fantasme d’un technophile, par Alexis Toulet

On demandait récemment en manière de plaisanterie, sur un forum de discussions politique étrangère et militaire, et en rappelant le coût pour les Etats-Unis de leurs 20 ans d’occupation de l’Afghanistan : “Que ferais tu si tu gagnais 2000 milliards $ au loto ?”

C’est-à-dire : à quoi ces ressources auraient-elles pu être employées, si elles n’avaient pas été gaspillées dans une équipée néo-coloniale absurde et condamnée d’avance ?

J’ai fait cette réponse :



“Moi c’est très simple.

Je crée des instituts de recherche et des industries, je débauche les meilleurs ingénieurs et scientifiques du monde entier, je corromps, pardon trouve un accord avec les gouvernements pour obtenir toutes les technologies nécessaires et toutes les autorisations, pour un seul projet titanesque étalé sur deux décennies.

==>Créer usines de production de panneaux solaires ultra-légers, moyens massifs de lancement, stations spatiales déployant des kilomètres carrés de panneaux solaires en structures arachnéennes et stations de réception au sol pour fournir à Terre une énergie abondante, non carbonée, entièrement renouvelable et permanente 24 h / 24

Aujourd’hui, pour la France. Et demain le Monde.

Et je sauve ainsi à la fois la biosphère du réchauffement et l’économie mondiale de l’effondrement.”

Fantasme d’un technophile ? Peut-être. Rêverie d’un inquiet de longue date devant l’effondrement qui nous menace ? Assurément.

Reste que ce genre de choses serait possible. Et d’autres encore.

A partir du moment où nous déciderions collectivement de trancher dans le superflu – quand ce n’est pas du nuisible – pour nous consacrer à trouver un chemin pour nous en sortir… nous aurions beaucoup et tant à faire !

(*) J’ai encore ajouté : “Bon bien sûr, je n’oublie pas le costume tiré à quatre épingles, le nœud pap’, le persan à poil blanc et promis je me laisserai pousser la barbe” Mais bon ce n’est pas essentiel, certes…