Des restes humains et des effets de Brian Laundrie retrouvés

La mort de Gabby Petito, le 22 septembre 2021 – Retranscription

Deux hypothèses à mon avis : ou bien il y [dans la réserve naturelle proche de chez lui en Floride] est allé et c’est un suicide, il a voulu se faire manger par un alligator ou piquer par un serpent, ou bien il n’y a jamais été, il n’y est jamais allé là et il se cache quelque part jusqu’au jour où – c’est presque une histoire à la Simenon je dirais maintenant – jusqu’au jour où il n’en pourra plus. Il réapparaîtra quelque part et il racontera ce qui s’est passé, voilà.