Humeur du soir !, par rienderien

Bonsoir Paul,

J’ai passé de bons moments avec trois de mes filles et petits enfants qui sont venus me visiter pour ces vacances. C’était joyeux, les grandes tablées, les repas gourmands et les promenades. Cependant, à voir comment le monde tourne, nous avons bien conscience que cette bulle heureuse pourrait éclater à tout moment. Et comme un effroi, on en arrive à penser que nous nous déshumanisons à continuer de vivre normalement alors qu’il n’y a rien de normal à voir mourir des peuples dans des catastrophes climatiques et des guerres sans fin.

rienderien

N.B. Les 29 billets de rienderien.