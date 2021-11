Le 3 juillet 2019, lors d’un congrès de l’Association d’économie politique, je présentais une communication intitulée « Comment lutter contre la financiarisation » dont vous retrouverez le texte ici.

Un volume d’actes du colloque vient de paraître en anglais chez Emerald Publishing sous le titre Rethinking Finance in the Face of New Challenges (excusez le globish).

Le texte en anglais (un peu étoffé par rapport au français) :

Rethinking Finance in the face of new Challenges : How Do We Counter Financialisation by Paul Jorion