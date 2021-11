Robots saint-bernards : encore seulement à moitié aussi bons que les vrais

Le challenge de la DARPA (= département recherche de l’armée US = la banque du transhumanisme US) en septembre dernier : que des robots saint-bernards retrouvent, entre autres, des mannequins chauds (37° of course) et vantant tout haut le concours, incarnant les victimes toujours en vie d’un grand désastre.

Bonne nouvelle pour les vrais saint-bernards : les meilleurs des robots ne localisèrent qu’un peu plus de la moitié des victimes et autres objets.

L’article du Washington Post racontant tout cela se trouve ici.