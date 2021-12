Test projectif #3 – Des singes ont-ils tué des chiots en représailles ?

The Guardian : Des singes accusés d’avoir tué des centaines de chiots sont capturés en Inde

Des villageois affirment que les animaux ont commis des « meurtres par vengeance » après que des chiens ont tué un bébé singe.

Hannah Ellis-Petersen à Delhi

Mardi 21 Déc. 2021 14.20 GMT

Deux singes qui auraient tué des centaines de chiots dans l’État indien du Maharastra ont été capturés.



Les villageois du village de Lavool, dans le district de Beed au Maharastra, ont signalé les singes langurs après les avoir vus se livrer à ce qui semblait être des meurtres ciblés de chiots du voisinage en les enlevant et en les emmenant à des hauteurs mortelles pour eux.

Les villageois ont affirmé que les singes se livraient à des « meurtres par vengeance » après que des chiens eurent tué un bébé singe.

« Au cours des deux ou trois derniers mois, il y a eu des incidents au cours desquels les langurs errant dans la région ont attrapé des chiots et les ont emmenés dans un endroit très élever pour les précipieter de là. Au moins 250 chiens ont été tués jusqu’à présent », a déclaré un villageois à l’agence de presse indienne ANI.

Les singes auraient laissé les chiots sur les toits et dans les arbres où ils mourraient par manque de nourriture et d’eau, et dans d’autres cas, ils auraient été précipités et tués. Les habitants ont déclaré que les singes avaient été si systématiques qu’il ne restait plus de chiots dans le village de Lavool.

Un fonctionnaire du bureau du district a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les actions des singes étaient motivées par la vengeance.

« On dit que cela [le meurtre d’un bébé singe par des chiens] a mis en colère les singes qui, en représailles, tuent les chiots des chiens, selon les résidents locaux. Mais nous n’avons aucune preuve pour étayer cette théorie. C’est le comportement des animaux et nous ne pouvons pas déterminer pourquoi ils se comportent de la sorte », a-t-il déclaré.

Les villageois ont signalé les animaux au service forestier après que les singes se sont mis à harceler les enfants.

Le service forestier local a confirmé avoir capturé les deux coupables présumés, qui seront relâchés dans une forêt voisine.

« Deux singes impliqués dans le meurtre de chiens ont été capturés par une équipe du département des forêts de Nagpur à Beed », a déclaré le responsable des forêts Sachin Kand aux médias locaux.

L’incident est devenu viral sur les médias sociaux en Inde, et le slogan « Monkey vs Dogs gang war » (la guerre des gangs entre les singes et les chiens) est devenu une tendance.