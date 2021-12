Douce nuit

Un commentateur de très mauvais poil (je vous épargne ça) s’emporte contre des vieilleries comme Bing Crosby, Rosemary Clooney, Danny Kaye et Vera-Ellen dans le White Christmas (1954) du grand Michael « Casablanca » Curtiz, ressuscité ici hier par mes soins. Eh bien, cher Monsieur, vous auriez dû savoir que cela me donnerait juste envie d’en remettre une couche : voici, à l’intention de vos oreilles charmées, Deanna Durbin dans Lady on a Train (1945) de Charles Henri David.

