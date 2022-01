Le Monde : « Ces idéologies néoréactionnaires qui refusent les bouleversements du monde »

Mon commentaire à l’article du Monde : Ces idéologies néoréactionnaires qui refusent les bouleversements du monde, par Nicolas Truong.

Le Monde, tu n’es pas innocent dans cette affaire : le Monde tu t’es fermé au contrepoison de ces « idéologies néoréactionnaires » que tu dénonces à juste titre, mais de manière inconséquente. Le Monde, regarde-toi dans le miroir : tu dénonces la peste et les huis-clos, mais les Camus et les Sartre d’aujourd’hui, tu ne peux plus les entendre – quand tu ne les fais pas taire, tout simplement.