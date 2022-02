Les immunodéprimés seront-ils les laissés pour compte de notre nouvelle gestion de la Covid ?, par Jean-Baptiste Auxiètre

Comme l’indique l’article du Monde « Covid 19 : les immunodéprimés, l’autre population de patients en réanimation », environ 230.000 personnes en France sont immunodéprimées et vont se retrouver fortement exposées à la Covid, alors qu’elles constituent une population particulièrement exposée aux formes graves de la maladie. Un article hier dans le Washington Post « As covid restrictions ease, millions of at-risk Americans worry » posait la question dans les mêmes termes pour les États-Unis.

Y a-t-il là une application d’un darwinisme social (dû à Herbert Spencer, mais peu apprécié de Darwin lui-même), voire même un nouvel eugénisme refusant de dire son nom ? Allons-nous délibérément laisser mourir une part des plus faibles parmi nous au bénéfice proclamé de la « liberté », alors qu’il ne s’agit là qu’une dérive libérale de plus de l’idéologie d’individualisme forcené ayant cessé de vouloir faire société qui nous détruit peu à peu ?