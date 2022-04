The Guardian – Comprendre Vladimir Poutine, l’homme qui a trompé le monde entier, par Gideon Rachman

Comprendre Vladimir Poutine, l’homme qui a trompé le monde entier

Le président russe nous a toujours montré exactement qui il était. Alors pourquoi a-t-il fallu l’invasion de l’Ukraine pour que nous le croyions ?

par Gideon Rachman

sam 9 avr 2022 08.00 BST

Vladimir Poutine est agacé – ou peut-être simplement ennuyé. Le dirigeant russe répondait patiemment aux questions d’un petit groupe de journalistes internationaux dans le restaurant d’un modeste hôtel de Davos. Puis l’une des questions a semblé l’irriter. Il a fixé son interlocuteur, un Américain, et a dit lentement, par l’intermédiaire d’un interprète : « Je vais répondre à cette question dans une minute. Mais laissez-moi d’abord vous interroger sur l’extraordinaire bague que vous portez au doigt. »



Toutes les têtes de la salle ont pivoté. « Pourquoi la pierre est-elle si grosse ? » poursuit Poutine. Quelques personnes de l’assistance se mettent à rire et le journaliste semble mal à l’aise. Poutine prend un ton de fausse sympathie et continue : « Vous ne m’en voudrez sûrement pas de vous poser la question, parce que vous ne porteriez pas quelque chose comme ça si vous ne cherchiez pas à attirer l’attention sur vous ? ». Les rires fusent. A présent, la question initiale a été oubliée. C’était un cours magistral de diversion et d’intimidation.

Nous sommes en 2009, et Poutine est au pouvoir depuis près de dix ans. Mais c’était ma première rencontre avec lui en chair et en os, lors de sa visite au Forum économique mondial. La capacité de Poutine à irradier la menace, sans élever la voix, était frappante. Mais les rires de son public l’étaient tout autant. Malgré la violence de son gouvernement russe – comme en témoignent les événements en Tchétchénie et en Géorgie – les faiseurs d’opinion occidentaux étaient toujours enclins à le traiter comme un méchant de guignol.

Cela m’a été rappelé juste avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Lors d’une réunion télévisée au Kremlin avec ses plus proches conseillers, Poutine a joué avec Sergei Naryshkin, le chef de son service de renseignement extérieur, faisant passer le redouté sécurocrate pour un bégayant imbécile. Le plaisir qu’il prend à humilier quelqu’un devant un public est une fois de plus apparu. Mais cette fois, personne ne rit. Poutine était sur le point de plonger l’Europe dans sa plus grande guerre terrestre depuis 1945. Les troupes russes lancent une invasion à grande échelle le 24 février. En un mois, plus de 10 millions d’Ukrainiens ont fui leurs foyers, des milliers de soldats et de civils ont été tués et la ville côtière de Marioupol a été détruite.

Bien que les services de renseignement occidentaux aient averti pendant des mois que la Russie était prête à attaquer, de nombreux observateurs expérimentés de Poutine, tant en Russie qu’en Occident, ont refusé d’y croire. Après plus de 20 ans à sa tête, ils pensaient avoir compris Poutine. Il était sans pitié et violent, sans aucun doute, mais on le croyait également rationnel, calculateur et déterminé à intégrer la Russie dans l’économie mondiale. Peu de gens le croyaient capable d’un pari aussi téméraire.

Avec le recul, cependant, il est clair que le monde extérieur l’a constamment mal interprété. Dès son arrivée au pouvoir, les étrangers ont trop souvent vu ce qu’ils voulaient et ont minimisé les aspects les plus sombres du poutinisme.



En fait, l’indulgence du monde extérieur à l’égard de Poutine va bien au-delà du simple fait de fermer les yeux sur ses excès. Pour une génération montante d’hommes forts et de conservateurs culturels en dehors de la Russie, Poutine est devenu une sorte de héros et de modèle. Pour ses admirateurs, le dirigeant russe avait hérité d’un pays humilié par l’éclatement de l’Union soviétique. Grâce à sa force et à sa ruse, il a restauré son statut et sa puissance mondiale, et a même regagné une partie du territoire perdu lors de l’éclatement de l’URSS. Et il a ravi les nationalistes et les populistes du monde entier en défiant avec succès les libéraux américains bien-pensants comme Hillary Clinton et Barack Obama. Dmitry Peskov, le porte-parole de Poutine, ne se contentait pas de débiter de la propagande lorsqu’il a déclaré en 2018 : « Il y a une demande dans le monde pour des dirigeants spéciaux, souverains, pour des dirigeants déterminés… La Russie de Poutine a été le point de départ. »

Le fan-club de Poutine a compté de nombreux membres en Occident au fil des ans. Rudy Giuliani, le proche conseiller et avocat du président Trump, a exprimé son admiration pour l’annexion de la Crimée par Poutine, en faisant remarquer : « Il prend une décision et il l’exécute, rapidement. C’est ce qu’on appelle un leader ». Nigel Farage, l’ancien chef de l’Ukip et du parti du Brexit, et ami de Donald Trump, a un jour désigné Poutine comme le leader mondial qu’il admirait le plus, ajoutant : « La façon dont il a joué toute l’affaire de la Syrie. Brillante. Non pas que je l’approuve politiquement. » Matteo Salvini, le chef du parti de droite populiste de la Ligue du Nord et ancien vice-premier ministre italien, a affiché son admiration pour le dirigeant russe en se faisant photographier dans un T-shirt Poutine sur la Place Rouge. Rodrigo Duterte, le président des Philippines, a déclaré : « Mon héros préféré est Poutine. »

Plus important encore, Xi Jinping est également un admirateur confirmé. Une semaine après sa nomination à la présidence de la Chine, début 2013, Xi a effectué sa première visite d’État à l’étranger, choisissant de rendre visite à Poutine à Moscou. Le 4 février 2022, 20 jours seulement avant l’invasion de l’Ukraine, Poutine a rencontré Xi à Pékin pour leur 38e réunion au sommet. Peu après, la Russie et la Chine ont annoncé un partenariat « illimité ». Comme l’indique clairement la déclaration conjointe russo-chinoise, les deux dirigeants sont unis dans leur hostilité à la puissance mondiale américaine et aux « printemps » pro-démocratiques qu’ils accusent Washington de susciter dans le monde entier – de l’Ukraine à Hong Kong. Poutine et Xi sont tous deux des hommes forts qui ont centralisé le pouvoir autour d’eux et encouragé le culte de la personnalité. Ils sont, comme le dit Alexander Gabuev, un universitaire russe, « le tsar et l’empereur ». La question de savoir si ce partenariat d’hommes forts survivra à l’invasion russe de l’Ukraine est désormais l’une des questions les plus importantes de la politique internationale.

Poutine a prêté serment en tant que président de la Russie le 31 décembre 1999. Mais au départ, il n’était pas évident qu’il tienne très longtemps à ce poste, et encore moins qu’il s’impose comme le challenger le plus agressif de l’ordre libéral occidental et le pionnier d’un nouveau modèle de leadership autoritaire. À la fin de l’ère chaotique d’Eltsine dans les années 1990, l’ascension de Poutine au poste suprême a été facilitée par ses anciens collègues du KGB. Mais il a également reçu l’approbation des personnes les plus riches et les plus puissantes de Russie, les oligarques, qui ont vu en lui un administrateur compétent et une « paire de mains sûres » qui ne menacerait pas les intérêts établis.

Vu de l’ouest, Poutine semblait relativement rassurant. Dans son premier discours télévisé depuis le Kremlin, prononcé la veille du Nouvel An 1999, quelques heures seulement après avoir succédé à Eltsine, Poutine a promis de « protéger la liberté d’expression, la liberté de conscience, la liberté des médias, les droits de propriété, ces éléments fondamentaux d’une société civilisée ». En mars 2000, il remporte sa première élection présidentielle et affirme fièrement : « Nous avons prouvé que la Russie est en train de devenir un État démocratique moderne ». Lorsque Bill Clinton rencontre Poutine au Kremlin pour la première fois, en juin 2000, il déclare son homologue russe « pleinement capable de construire une Russie prospère et forte, tout en préservant la liberté et le pluralisme et l’État de droit ».

Pourtant, si Poutine a pu initialement trouver commode d’utiliser la rhétorique de la démocratie libérale, ses premières actions en tant que président racontent une histoire différente. Au cours de la première année de son mandat, il a immédiatement pris des mesures pour limiter les sources indépendantes de pouvoir, affirmer l’autorité centrale de l’État et utiliser la guerre pour renforcer sa position personnelle – autant d’actions qui allaient devenir des marques de fabrique du poutinisme. L’escalade de la guerre en Tchétchénie a donné à Poutine l’image d’un héros nationaliste, défendant les intérêts russes et protégeant le citoyen ordinaire du terrorisme. Dans un geste précoce qui a alarmé les libéraux, le nouveau président a rétabli l’ancien hymne national soviétique. Ses promesses de protéger la liberté des médias se sont révélées vaines : Les quelques réseaux de télévision indépendants de Russie sont passés sous le contrôle du gouvernement.

Alors que Poutine s’installe dans ses fonctions, les créateurs d’image se mettent au travail pour lui façonner un personnage d’homme fort. Gleb Pavlovsky, l’un des premiers « spin doctors » de Poutine, le décrira plus tard comme quelqu’un « qui apprend vite » et un « acteur talentueux ». Des images clés ont été placées dans les médias russes et dans le monde entier : Poutine à cheval, Poutine pratiquant le judo, Poutine faisant un bras de fer ou se promenant torse nu au bord d’une rivière en Sibérie. Ces photos ont suscité les moqueries des intellectuels et des cyniques. Mais les manipulateurs du président sont lucides. Comme Pavlovsky l’a déclaré plus tard au Washington Post, l’objectif était de faire en sorte que « Poutine corresponde idéalement à l’image hollywoodienne du héros-salvateur ».

Quoi qu’il en soit, les Russes étaient plus que prêts à ce qu’un homme fort vienne à leur secours. L’effondrement du système soviétique en 1991 avait permis l’émergence de la démocratie et de la liberté d’expression. Mais à mesure que l’économie s’atrophiait, puis s’effondrait, beaucoup ont vu leur niveau de vie et leur sécurité personnelle chuter. En 1999, l’espérance de vie des hommes russes avait chuté de trois ans et demi pour passer sous la barre des 60 ans. Un rapport des Nations-Unies attribue ce phénomène à une « augmentation des comportements autodestructeurs », qu’il relie à « l’augmentation des taux de pauvreté, du chômage et de l’insécurité financière ». Dans ces circonstances, un leader déterminé qui promettait un retour en arrière avait un réel attrait.

Bien avant que Trump ne promette de « rendre l’Amérique grande à nouveau », Poutine promettait de ramener la stabilité et la fierté de l’ère soviétique aux Russes qui avaient perdu dans les années 1990. Mais sa nostalgie ne se limitait pas à la cohésion sociale de l’époque soviétique. Poutine aspire également à restaurer une partie de l’influence internationale perdue de l’URSS. Dans un discours prononcé en 2005, il a qualifié l’effondrement de l’Union soviétique de « plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». Au fil des années, il s’est de plus en plus préoccupé de l’histoire russe. Au cours de l’été 2021, il a publié un long essai intitulé De l’unité historique des Russes et des Ukrainiens – que, même à l’époque, certains ont considéré comme un manifeste pour l’invasion. Fouillant dans des siècles d’histoire, Poutine tente de prouver que l’Ukraine est un État artificiel et que « la Russie a été effectivement volée » lorsque l’Ukraine a obtenu son indépendance en 1991.

Fyodor Lukyanov, un universitaire proche du dirigeant russe, m’a dit en 2019 que l’une des craintes durables de Poutine était la perte du statut de la Russie comme l’une des grandes puissances mondiales pour la première fois depuis des siècles. Son ressentiment à l’égard de ce qu’il considérait comme des affronts et des trahisons américaines a mis Poutine sur une trajectoire de collision avec l’Occident. Le discours qu’il a prononcé à la conférence de Munich sur la sécurité en 2007 a fait date.

Ce discours était un défi direct à l’Occident et l’expression d’une fureur froide. Il accusait les États-Unis d’un « hyper usage quasi incontrôlé de la force – militaire – dans les relations internationales, force qui plonge le monde dans un abîme de conflits permanents ». Le Poutine de 2000, qui s’était montré fier de la transformation de la Russie en une démocratie moderne, a cédé la place à un homme qui dénonce les discours occidentaux sur la liberté et la démocratie comme une façade hypocrite pour la politique de puissance.

Le discours de Munich n’était pas seulement une réflexion furieuse sur le passé. Il a également montré la voie de l’avenir. Le président russe a fait savoir à l’Occident qu’il avait l’intention de se défendre contre l’ordre mondial dirigé par les États-Unis. Il préfigurait une grande partie de ce qui allait se passer : L’intervention militaire de la Russie en Géorgie en 2008, son annexion de la Crimée en 2014, son envoi de troupes en Syrie en 2015, son ingérence dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Toutes ces actions ont poli la réputation de Poutine en tant que nationaliste et leader fort. Elles ont également fait de lui une icône pour les hommes forts du monde entier qui rejetaient le leadership occidental et l' »ordre international libéral ».

Cette mise en accusation de l’Occident remonte aux années 1990. À Moscou, on ne cesse de répéter que l’élargissement de l’OTAN à des pays de l’ancien empire soviétique (dont la Pologne et les États baltes) est en contradiction directe avec les promesses faites après la fin de la guerre froide. L’intervention de l’OTAN dans la guerre du Kosovo en 1998-1999 est venue s’ajouter à la liste des griefs prouvant, aux yeux du Kremlin, que l’OTAN est un agresseur et que les discours occidentaux sur le respect de la souveraineté et des frontières nationales ne sont qu’hypocrisie. Les Russes n’ont pas été rassurés par la riposte occidentale selon laquelle l’OTAN agissait en réponse au nettoyage ethnique et aux violations des droits de l’homme par la Serbie. Comme me l’a dit un politicien russe libéral en 2008, dans un moment de franchise : « Nous savons que nous avons commis des violations des droits de l’homme en Tchétchénie. Si l’OTAN peut bombarder Belgrade pour cela, pourquoi ne pourrait-elle pas bombarder Moscou ? »

L’argumentaire de Poutine contre l’Otan prend également en compte la guerre en Irak lancée par les États-Unis et nombre de leurs alliés en 2003. Pour lui, l’effusion massive de sang en Irak est la preuve que la quête autoproclamée de « démocratie et de liberté » de l’Occident n’entraîne que l’instabilité et la souffrance dans son sillage. Si vous mentionnez à Moscou le comportement brutal des forces russes en Tchétchénie ou en Syrie, on vous renverra toujours la guerre en Irak au visage.

Plus important encore, la promotion de la démocratie par l’Occident a constitué une menace directe pour la survie politique et personnelle de Poutine. De 2003 à 2005, des « printemps » pro-démocratiques ont éclaté dans de nombreux États de l’ancienne Union soviétique, dont l’Ukraine, la Géorgie et le Kirghizstan. Si les manifestants de la place de l’Indépendance à Kiev ont pu faire tomber un gouvernement autocratique en Ukraine, qu’est-ce qui empêchait de faire de même sur la place Rouge ? En Russie, beaucoup pensaient que l’idée que ces soulèvements étaient spontanés était un bobard. En tant qu’ancien agent des services de renseignement dont toute la carrière professionnelle a consisté à mener des opérations clandestines, Poutine était particulièrement enclin à considérer que la CIA tirait les ficelles. L’objectif, selon le Kremlin, était d’installer des régimes fantoches pro-occidentaux. La Russie elle-même pourrait être la prochaine victime.

Le choc de la guerre en Irak et les « printemps » sont les expériences récentes qui ont inspiré le discours de Poutine à Munich en 2007. Et, selon le Kremlin, ce schéma de méfaits occidentaux s’est poursuivi. Poutine fait référence à l’intervention des puissances occidentales en Libye en 2011, qui a abouti au renversement de Mouammar Kadhafi – ce qu’elles avaient promis de ne pas faire, selon lui.

Cet épisode est particulièrement douloureux pour M. Poutine, car il s’est déroulé pendant les quatre années de 2008 à 2012, alors qu’il occupait le poste moins important de Premier ministre, après s’être retiré de la présidence en faveur de son acolyte Dmitri Medvedev. Selon les partisans de Poutine, un Medvedev naïf a été dupé en soutenant une résolution de l’ONU qui autorisait une intervention limitée, mais les puissances occidentales ont dépassé leur mandat pour renverser et tuer Kadhafi. Ils n’attachent aucun poids à la thèse que l’intervention en Libye a été faite pour des raisons de droits de l’homme, mais que les événements ont ensuite vécu de leur propre vie, alors que la rébellion libyenne prenait de l’ampleur.

La prétendue naïveté de Medvedev, qui a autorisé l’intervention libyenne, s’est toutefois révélée utile pour Poutine : elle a permis d’asseoir l’idée qu’il était indispensable en tant que dirigeant de la Russie. Tout remplaçant, même choisi par Poutine, laisserait le pays vulnérable à un Occident intrigant et impitoyable. En 2011, M. Poutine a annoncé qu’il avait l’intention de redevenir président, après que le mandat présidentiel potentiel eut été prolongé à deux périodes consécutives de six ans. Cette annonce a provoqué de rares manifestations publiques à Moscou et dans d’autres villes, qui ont à nouveau attisé les craintes de Poutine concernant les manigances occidentales visant à saper son pouvoir. J’étais à Moscou en janvier 2012 et j’ai assisté aux défilés et aux banderoles, dont certaines faisaient des références précises au sort de Kadhafi. Poutine a compris le parallèle. Il a déclaré publiquement à quel point il avait été dégoûté par les images du meurtre de Kadhafi – ce qui reflétait peut-être une certaine inquiétude quant à son propre sort éventuel. Le fait qu’Hillary Clinton, alors ministre des Affaires Étrangères américaine, ait exprimé publiquement son soutien aux manifestations de 2012 a profondément déplu à Poutine et a peut-être justifié, dans son esprit, les efforts de la Russie pour saper la campagne présidentielle de Clinton en 2016.

Poutine a assuré sa réélection, mais son sentiment que l’Occident restait une menace pour la Russie a encore été alimenté par les événements survenus en Ukraine en 2013-2014. La perspective que ce pays signe un accord d’association avec l’Union européenne était perçue comme une menace sérieuse au Kremlin, car elle entraînerait le plus important voisin de la Russie – autrefois partie intégrante de l’URSS – dans la sphère d’influence de l’Ouest. Sous la pression de Moscou, le gouvernement ukrainien du président Viktor Yanukovych a fait marche arrière. Mais cela a provoqué un nouveau soulèvement populaire à Kiev, forçant Ianoukovitch à fuir. La perte d’un allié docile à Kiev a constitué un revers géopolitique majeur pour le Kremlin.

La réponse de Poutine a été de faire monter les enchères de façon spectaculaire, en franchissant la ligne de l’utilisation de la force militaire. En février 2014, la Russie a envahi et annexé la Crimée, une région qui faisait partie de l’Ukraine mais avait appartenu à la Russie jusqu’en 1954 et était peuplée en grande partie de russophones. C’était aussi, en vertu d’un accord avec les Ukrainiens, le siège de la flotte russe de la mer Noire. À l’Ouest, l’annexion de la Crimée, ainsi que l’intervention militaire russe dans l’est de l’Ukraine, ont été considérées comme une violation flagrante du droit international dont beaucoup craignaient qu’elle ne soit le prélude à d’autres actes d’agression.

Mais en Russie, l’annexion a été largement saluée comme un triomphe – elle représentait la riposte de la nation. La cote de popularité de Poutine dans les sondages d’opinion indépendants a grimpé à plus de 80 %. Dans l’immédiat, il s’est rapproché de l’objectif ultime du dirigeant fort : l’identification complète de la nation à son chef. Vyacheslav Volodin, le président du parlement russe, a exulté : « S’il y a Poutine, il y a la Russie. S’il n’y a pas de Poutine, il n’y a pas de Russie ». Poutine lui-même s’est vanté d’avoir pris la Crimée sans qu’un coup de feu ait été tiré.

L’Occident a réagi en imposant des sanctions économiques à la Russie. Mais l’indignation occidentale n’a pas duré longtemps. Quatre ans plus tard, la Russie a organisé une Coupe du monde réussie. Lors de la finale, Poutine était assis aux côtés des présidents de la France et de la Croatie, deux pays de l’UE, dans la loge VIP à Moscou.

La facilité avec laquelle Poutine a annexé la Crimée – et la rapidité avec laquelle l’Occident semblait prêt à pardonner – a peut-être jeté les bases d’une confiance injustifiée qui a conduit à l’invasion de l’Ukraine. Ses excès rappellent également les failles du modèle de leadership de l’homme fort. Des décennies au pouvoir peuvent amener un dirigeant à succomber à la mégalomanie ou à la paranoïa. L’élimination des freins et contrepoids, la centralisation du pouvoir et la promotion d’un culte de la personnalité rendent plus probable l’erreur désastreuse d’un dirigeant. Pour toutes ces raisons, le régime des hommes forts est un modèle de gouvernement intrinsèquement défectueux et dangereux.

Tragiquement, cette leçon est en train d’être apprise une fois de plus, en Russie et en Ukraine. Une invasion qui était censée garantir la place de la Russie en tant que grande puissance et la place de Poutine dans l’histoire a clairement mal tourné. Poutine est maintenant impliqué dans une guerre d’usure brutale. Les sanctions occidentales vont entraîner une contraction spectaculaire de l’économie russe cette année, et la classe moyenne russe assiste à la disparition d’un grand nombre de biens de consommation et de possibilités de voyage qui avaient vu le jour avec la fin de la guerre froide.

L’objectif officieux de la politique occidentale est clairement de forcer Poutine à quitter le pouvoir. Mais la fin de la partie pourrait ne pas survenir aussi rapidement que nous le souhaiterions. Profondément ancré dans la mission qu’il s’est donnée pendant des décennies, Poutine est aujourd’hui encore moins susceptible de céder le pouvoir volontairement, car ses successeurs pourraient désavouer ses politiques, voire le juger.

Les perspectives de soulèvement populaire sont tout aussi faibles, malgré les nombreux Russes courageux qui ont manifesté leur dégoût pour la guerre. Toute protestation risque d’être rapidement écrasée par la violence et l’emprisonnement, comme ce fut le cas au Belarus voisin en 2020 et 2021. Un troisième scénario – la possibilité qu’un groupe éclairé au sein de l’élite prenne le pouvoir – semble également hors d’atteinte. Il sera très difficile d’organiser une révolution de palais contre Poutine : tous les dissidents ont été purgés du Kremlin il y a longtemps. Poutine prend également sa sécurité personnelle très au sérieux : plusieurs de ses anciens gardes du corps sont devenus riches à titre indépendant. Bien que de nombreuses personnes en Russie soient consternées par la tournure que prennent les événements, l’orchestration de ce mécontentement diffus en un complot cohérent semble être un défi formidable.

La difficile vérité est que le style d’homme fort de Poutine a défini son règne sur la Russie – et malgré ses nombreux crimes et délits, ces mêmes tactiques d’homme fort pourraient le maintenir au pouvoir pour les années à venir.

Gideon Rachman est commentateur en chef des affaires étrangères pour le Financial Times. Son nouveau livre, The Age of the Strongman, est publié par Vintage (20 £). Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

DeepL + PJ