Mes 15 films préférés de Clint Eastwood (de 15 à 11)

Avertissement : Pour répondre par anticipation à certaines objections envisageables, je précise que cette liste a été établie selon les critères les plus récents de la méthode scientifique (dite "expérimentale"). Tout commentaire suggérant qu'il existe un élément de subjectivité dans ma liste sera considéré nul et non avenu.

#15 – Kelly’s Heroes (1970)

#14 – Every Which Way but Loose (1978)

#13 – Joe Kidd (1972)

#12 – Play Misty for Me (1971)

#11 – Et pour quelques dollars de plus (1965)