L’Internet :

Que signifie l'expression argotique far out ?

Une interjection signifiant "génial" ou "cool", comme dans "Tout ce qu'il pouvait dire quand il a gagné à la loterie, c'était "Far out !". À l'origine, ce terme argotique désignait un jazz audacieusement créatif, mais cette expression a été appliquée à d'autres formes d'art et à d'autres entreprises. [Familier ; seconde moitié des années 1960]